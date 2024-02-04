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مانشستر يونايتد يسحق وست هام.. وتشيلسي يسقط بقسوة أمام وولفرهامبتون

2/4/2024 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - حقق مانشستر يونايتد، فوزا مستحقا على ضيفه وست هام يونايتد 3-0 أول من أمس الأحد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد، راسموس هويلوند (23) وأليخاندرو جارناتشو (49 و84).
وارتقى مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى المركز السادس برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة في المركز السابع.
وبدأ وست هام مسلسل فرص اللقاء في الدقيقة العاشرة، عندما ارتقى توماس سوتشيك لركلة ركنية، فارتدت رأسيته من زميل له قبل أن يتصدى بها الحارس الكاميروني أندي أونانا.
ورد مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة عشرة، عندما وصلت الكرة من ركنية قصيرة إلى برونو فرنانديز التي أطلق تسديدة قوية برع الحارس ألفونس أريولا في إبعادها.
ووصلت الكرة من عرضية إلى سوتشيك داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد، فاستدار قبل التسديد، لكن محاولته ارتدت من قدم المدافع هاري ماجواير وذهبت إلى ركينة لم تثمر في الدقيقة السابعة عشرة.
واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح وست هام، نفذها المتخصص جيمس وارد بروس في الحائط البشري بالدقيقة 20.
وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 23، عندما قطع ماركوس راشفورد الكرة لتذهب إلى هويلوند الذي راوغ مدافعا قبل أن يسدد من حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس.
وأحدثت ركلة حرة لصالح وست هام، إرباكا بين مدافعي مانشستر يونايتد، فوصلت الكرة خارج منطقة الجزاء إلى الظهير جونسون الذي سددها قوية ليبعدها الحارس أونانا في الدقيقة 27.
وسيطر أونانا بسهولة على رأسية نجم وست هام محمد قدوس، إثر مجهود فردي وعرضية من الجناح جارود بووين في الدقيقة 31.
وكان وست هام الطرف الأكثر خطورة في ربع الساعة الأخير من الشوط الاول، دون أن يتمكن من تهديد المرمى بالصورة المطلوبة، ومرت تسديدة وارد بروس المتسرعة بعيدا عن المرمى في الدقيقة 44.
وأهدر مانشستر يونايتد فرصة مضاعفة تقدمه في الوقت بدل الضائع، عندما مرر جارناتشو من هجمة مرتدة، الكرة إلى هويلوند الذي سدد من الجهة اليسرى، في الشباك من الخارج.
واضطر وست هام في الشوط الثاني لإشراك الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي عوضا عن المصاب أريولا.
وأهدر وست هام فرصة لا تعوض في الدقيقة 48، عندما خطف إيمرسون بالمييري الكرة من أمام المدافع ماجواير، ليتقدم يها ويواجه المرمى قبل التسديد برعونة نحو المدرجات.
ودفع وست هام ثمن إهدار الفرصة غاليا، عندما تلقى الهدف الثاني في الدقيقة 49، عندما حصل جارناتشو على الكرة في الجهة اليمنى، قبل أن يسدد الكرة بيساره، لترتطم بالمدافع نايف أكرد وتسكن المرمى.
واخترق راشفود إلى الداخب من الجهة اليسرى، قبل تسديد كرة منخفضة مرت بجانب القائم البعيد في الدقيقة 51، ثم جرب الظهير الأيمن ديوجو دالوت حظه بتسديدة قوية علت المرمى في الدقيقة 54.
ودخل سكوت ماكتوميناي إلى تشكيلة يونايتد عوضا عن كوبي ماينو، وأهدر وأضاع جارود بووين فرصة لتقليص النتيجة في الدقيقة 64، عندما انفرد في الأمام قبل أن يسدد، لكن دالوت رمى بنفسه أمام تسديدته ببسالة.
وأرغمت الإصابة مدافع مانشستر يونايتد لياندرو مارتينيز على الخروج من الملعب، ليدخل مكانه رفاييل فاران، وذهبت تسديدة جونسون المتسرعة إلى مدافع وست هام كيرت زوما الذي سدد الكرة بجانب المرمى في الدقيقة 77.
وقطع زوما الكرة في الوقت المناسب أمام برونو فرنانديز المتحفز للتسديد على مرمى وست هام في الدقيقة 82، قبل أن يسجل جارناتشو الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 84، عندما تلقى تمريرة من ماكتوميناي ليضع الكرة زاحفة بعيدا عن متناول الحارس.
وفي الوقت بدل الضائع، مرر راشفورد الكرة إلى ماكتوميناي، الذي أطلق تسديدة زاحفة مرت بجوار القائم البعيد لمرمى الفريق الضيف.
وأشاد مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج، بنجمه جارناتشو، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه الوقت الذي يجب عليه أن يعتاد فيه على هذا المركز، لأنه يفضل اللعب قليلا من اليسار. إنه يلعب الآن من اليمين، ويتمتع ببعض الحرية في المباراة حيث يمكنه العثور على بعض المساحات. لقد كان جيدًا جدًا في الهجوم والإبداع والمراوغة، وأنا سعيد جدًا بهذا الأداء".
وأضاف: ""لقد قلت ذلك من قبل في الشهرين الأخيرين، مستقبل مانشستر يونايتد مشرق للغاية. لدينا بعض الإمكانات العالية الحقيقية، يمكننا أن نلعب كرة قدم سلسة، ونسرعها كما نحتاج، وندافع بشكل جيد".
وتابع: "قدمت الأهداف اليوم لاعبين شبابا يتمتعون بإمكانات عالية. لقد اعتادوا على معايير الدوري الإنجليزي الممتاز. في كل مباراة يتطورون ويتحسنون ويتأقلمون مع مستوى أعلى. عندما يستمتعون بكرة القدم، تأتي الثقة ويمكنك أن ترى أن الإيمان بأنفسهم يكبر".
وعن الإصابة التي تعرض لها مارتينيز، قال تين هاج: "لا أستطيع أن أخبركم بالتفاصيل. علينا أن نعرف في الأيام المقبلة ما هو التشخيص. إنه أمر سيئ للغاية بالنسبة له وللفريق. لقد عاد للتو. إنه مهم جدًا بالنسبة لنا. إنه يجلب الروح للفريق، إلى جانب قدراته".
وواصل قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز، تألقه مع فريقه، حيث صنع فرنانديز الهدف الثاني لفريقه.
ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواكا"، انفرد فرنانديز بالمركز الثاني في قائمة أفضل صانعي الأهداف البرتغاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ورفع فرنانديز رصيده إلى 38 تمريرة حاسمة، متفوقا بفارق تمريرة واحدة نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، ولاعب مانشستر سيتي الحالي برناردو سيلفا.
ويحتل لاعب مانشستر يونايتد السابق لويس ناني، صدارة ترتيب صانعي الأهداف البرتغاليين في البريميرليج، برصيد 43 تمريرة حاسمة.
وعلى ملعب "ستامفورد بريدج"، بات بوكيتينو في وضع لا يحسد عليه بتاتاً بعد سقوط تشلسي على أرضه وبين جماهيره أمام وولفرهامبتون 2-4 في أول هزيمة له أمام الأخير في ملعبه منذ الموسم 1978-1979 أيام دوري الدرجة الأولى (1-2).
ويدين وولفرهامبتون بالفوز النادر على ملعب الـ"بلوز" الى البرازيلي ماتيوس كونيا الذي بات بثلاثيته (22 و63 و82 من ركلة جزاء) رابع لاعب يحقق "هاتريك" على أرض تشلسي في الدوري الممتاز بعد النيجيري نوانكو كانو والهولندي روبن فان بيرسي مع أرسنال (1999 و2011 توالياً) والأرجنتيني سيرجيو أجويرو مع مانشستر سيتي (2016) وفق "أوبتا" للاحصاءات.
وبدأ تشلسي، القادم من هزيمة مذلة أمام ليفربول المتصدر 1-4 الأربعاء في مباراة مؤجلة، اللقاء بشكل جيد بعد تقدمه عبر كول بالمر (19)، لكنه أنهى الشوط الأول متخلفاً بعد تلقيه هدفين عبر كونيا (22) والفرنسي أكسيل ديزازي الذي حول الكرة بالخطأ في شباك فريقه (43).
وحسم كونيا النقاط الثلاث لفريقه بإضافة هدفين في الشوط الثاني (63 و92 من ركلة جزاء) قبل أن يقلص مواطنه تياجو سيلفا الفارق (86) من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيب تشلسي الهزيمة العاشرة للموسم والتراجع إلى المركز الحادي عشر بـ31 نقطة وبفارق نقطة خلف وولفرهامبتون بالذات. -(وكالات)

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