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سيطرة أردنية على بطولة ميرك 2 برالي قطر للشرق الأوسط

2/4/2024 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أحكم السائقون الأردنيون سيطرتهم على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة "أم إي آر ‏سي2" (ميرك2) لسيارات الإنتاج ‏التجاري في رالي قطر – الجولة الافتتاحية من بطولة ‏الشرق الأوسط للراليات، حيث حقق شاكر جويحان وملاحه مصطفى ‏جمعة على متن ‏ميتسوبيشي لانسر إيفو10 المركز الأول محرزا لقب البطولة في الرالي، كما أحرز ‏المركز السادس في الترتيب ‏العام، وحل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن ‏ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 في المركز الثاني، وجاء بالمركز ‏السابع في الترتيب ‏العام للرالي، وجاء حسام سالم وملاحته الفتاة الوحيدة المشاركة في الرالي نانسي ‏المجالي على متن ‏ميتسوبيشي لانسر إيفو10 في المركز الثالث في البطولة، وحل في المركز ‏الثامن في الترتيب العام، وجاء ايهاب الشرفا وملاحه ‏يوسف جمعة على متن ‏ميتسوبيشي لانسر إيفو9 بالمركز الرابع في البطولة، وحل في المركز العاشر في الترتيب ‏العام.
وانسحب من الرالي عيسى أبو جاموس وملاحه صقر أبو جاموس.
‏وأحرز الفرنسي بيار- لوي لوبيه وملاحه مواطنه لوريس باسكو على متن شكودا فابيه لقب ‏رالي قطر الدولي، في المشاركة الأولى ‏له في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وحقق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على شكودا فابيا إيفو ‏المركز الثالث في الترتيب العام للرالي، الذي ‏لم يحالفه الحظ العام الحالي، عقب اضطراره ‏للانسحاب في اليوم الأخير، علماً بأنه كان حصل على عقوبة إضافة 30 دقيقة إلى توقيته ‏‏بسبب قيادته على ثلاثة إطارات ليتخلى عن صدارته، وأكمل منصة التتويج متأخرا بفارق ‏‏1.40.6 دقيقة عن الفائز.‏
وأدت العقوبة (30 دققية)، التي فرضت على بطل الشرق الأوسط ناصر العطية عن ‏ابتعاده عن لقب رالي بلاده للمرة الـ18، لكن ‏القطري وملاحه جيوفاني بيرناكيني بذلا قصارى ‏جهدهما للتقدم في الترتيب، ونجح العطية في الصعود للمركز التاسع من دون ‏أن يتمكن من ‏الوصول إلى خط النهاية بعدما كسر الفائز بثلاث مراحل خاصة بالسرعة ‏وانسحب في المرحلة ‏الأخيرة.‏
الترتيب العام لرالي قطر 2024‏
‏- الأول: بيار- لوي لوبيه (فرنسا) وملاحه لوريس باسكو (فرنسا)على شكودا فابيا آر أس بزمن ‏‏1.46.37.9 ساعة.‏
‏- الثاني: مادس أوستبيرغ (النروج) وملاحه باتريك بارث (السويد) على شكودا فابيا آر أس بزمن ‏‏1.46.42. ساعة.‏
- الثالث: عبدالله الرواحي (عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن شكودا فابيا إيفو بزمن ‏‏1.48.18.5 ساعة.‏
‏- الرابع: عبدالعزيز الكواري (قطر) وملاحه جيمس فولتون (إيرلندا)على متن فولكسفاكن ‏بولو جي تي آي بزمن ‏‏1.48.50.2 ساعة.‏
‏- الخامس: ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان)على متن فورد فييستا أم كيه2 ‏بزمن 2.01.12.4 ساعة.‏
‏- السادس: شاكر جويحان (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر ‏إيفو10 بزمن 2.06.56.0 ‏ساعة.‏
‏- السابع: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن)على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو9 ‏بزمن 2.16.00.5 ساعة.‏
‏- الثامن: حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو10 ‏بزمن 2.16.11.6 ساعة.‏
التاسع: راشد المهندي (قطر) وملاحه طه الزدجالي (عُمان) على متن سوبارو دبليو آر إكس- أس تي ‏آي بزمن 2.20.59.0 ساعة.‏
‏- العاشر: إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي ‏لانسر إيفو9 بزمن 2.22.32.9 ‏ساعة.‏

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