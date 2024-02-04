سيطرة أردنية على بطولة ميرك 2 برالي قطر للشرق الأوسط

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- Alghad Newspaper) عمان- أحكم السائقون الأردنيون سيطرتهم على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة "أم إي آر سي2" (ميرك2) لسيارات الإنتاج التجاري في رالي قطر – الجولة الافتتاحية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، حيث حقق شاكر جويحان وملاحه مصطفى جمعة على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو10 المركز الأول محرزا لقب البطولة في الرالي، كما أحرز المركز السادس في الترتيب العام، وحل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 في المركز الثاني، وجاء بالمركز السابع في الترتيب العام للرالي، وجاء حسام سالم وملاحته الفتاة الوحيدة المشاركة في الرالي نانسي المجالي على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو10 في المركز الثالث في البطولة، وحل في المركز الثامن في الترتيب العام، وجاء ايهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو9 بالمركز الرابع في البطولة، وحل في المركز العاشر في الترتيب العام.
وانسحب من الرالي عيسى أبو جاموس وملاحه صقر أبو جاموس.
وأحرز الفرنسي بيار- لوي لوبيه وملاحه مواطنه لوريس باسكو على متن شكودا فابيه لقب رالي قطر الدولي، في المشاركة الأولى له في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وحقق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على شكودا فابيا إيفو المركز الثالث في الترتيب العام للرالي، الذي لم يحالفه الحظ العام الحالي، عقب اضطراره للانسحاب في اليوم الأخير، علماً بأنه كان حصل على عقوبة إضافة 30 دقيقة إلى توقيته بسبب قيادته على ثلاثة إطارات ليتخلى عن صدارته، وأكمل منصة التتويج متأخرا بفارق 1.40.6 دقيقة عن الفائز.
وأدت العقوبة (30 دققية)، التي فرضت على بطل الشرق الأوسط ناصر العطية عن ابتعاده عن لقب رالي بلاده للمرة الـ18، لكن القطري وملاحه جيوفاني بيرناكيني بذلا قصارى جهدهما للتقدم في الترتيب، ونجح العطية في الصعود للمركز التاسع من دون أن يتمكن من الوصول إلى خط النهاية بعدما كسر الفائز بثلاث مراحل خاصة بالسرعة وانسحب في المرحلة الأخيرة.
الترتيب العام لرالي قطر 2024
- الأول: بيار- لوي لوبيه (فرنسا) وملاحه لوريس باسكو (فرنسا)على شكودا فابيا آر أس بزمن 1.46.37.9 ساعة.
- الثاني: مادس أوستبيرغ (النروج) وملاحه باتريك بارث (السويد) على شكودا فابيا آر أس بزمن 1.46.42. ساعة.
- الثالث: عبدالله الرواحي (عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن شكودا فابيا إيفو بزمن 1.48.18.5 ساعة.
- الرابع: عبدالعزيز الكواري (قطر) وملاحه جيمس فولتون (إيرلندا)على متن فولكسفاكن بولو جي تي آي بزمن 1.48.50.2 ساعة.
- الخامس: ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان)على متن فورد فييستا أم كيه2 بزمن 2.01.12.4 ساعة.
- السادس: شاكر جويحان (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو10 بزمن 2.06.56.0 ساعة.
- السابع: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن)على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو9 بزمن 2.16.00.5 ساعة.
- الثامن: حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو10 بزمن 2.16.11.6 ساعة.
التاسع: راشد المهندي (قطر) وملاحه طه الزدجالي (عُمان) على متن سوبارو دبليو آر إكس- أس تي آي بزمن 2.20.59.0 ساعة.
- العاشر: إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو9 بزمن 2.22.32.9 ساعة.
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