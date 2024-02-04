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النسوي يتعرف إلى هوية منافسيه فيغرب آسيا اليوم

2/4/2024 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - يترقب المنتخب النسوي لكرة القدم، اليوم معرفة هوية منافسيه من خلال سحب قرعة بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 من شباط (فبراير) الحالي، في مدينة جدة السعودية، إذ يتطلع المنتخب إلى الحتفاظ بلقب البطولة وتحقيق إنجاز جديد، وسط منافسة شديدة نظرا للتطور الذي أصاب المنتخبات المشاركة من الناحية الفنية.
وتسحب القرعة عند الساعة الواحدة ظهرا، في مقر اتحاد غرب آسيا في العاصمة عمان، بمشاركة منتخبات السعودية، الأردن، سورية، العراق، لبنان، فلسطين إلى جانب منتخبي غوام ونيبال اللذان يشاركان في هذه النسخة بدعوة خاصة كضيفين من اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.
وسيتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، يترأس الأولى المنتخب السعودي المضيف، والمجموعة الثانية المنتخب النسوي بطل النسخة الماضية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
وتقام منافسات دور المجموعات على الملعب الرديف في مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
ونال منتخب السيدات لقب بطولة غرب آسيا العام الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز في جميع مبارياته على المنتخبات المشاركة وهي: سورية، لبنان وفلسطين، ليفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه من أصل 7 نسخ، لم يغب المنتخب عن أي منها.
وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس لخزائنه لهذه الفئة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن العام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا على أرضه.
وتكتسب النسخة الجديدة من البطولة أهمية كبيرة، وذلك بسبب حجم المنتخبات المشاركة وسعيها إلى التنافس من أجل الفوز باللقب، كما أنها تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أن المنتخب الوطني السعودي للسيدات سيشارك للمرة الأولى في بطولات "العشب" لاتحاد غرب آسيا.
ورحبت نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيسة اللجنة النسوية في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، بالمنتخبات المشاركة في البطولة متمنية لها طيب الإقامة في المملكة، وأكدت أن استضافة المملكة لهذه البطولة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير كرة القدم النسائية في المملكة والتي سجلت العديد من النجاحات في فترة قصيرة أشاد بها الجميع.
من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، أن البطولة الجديدة ستشهد منافسة عالية المستوى وتنظيما مميزا، عطفا على ما قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم في البطولات التي استضافها، سواء في اتحاد غرب آسيا أو على الأصعدة والمستويات كافة.
إلى ذلك، يواصل المنتخب النسوي تدريباته بقيادة المدير الفني ماهر أبو هنطش، وبغياب اللاعبات المحترفات باستثناء المحترفة في صفوف فريق جدة السعودي بانة البيطار، التي التحقت بتدريبات المنتخب.
وتضم قائمة المنتخب 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين عبيدات، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.

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