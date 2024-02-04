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السلوادي: متحمس لأول نزال لي في UFC.. وأنتظر هذه اللحظة منذ 12 عاما

2/4/2024 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن ابو حجلة عمان - يدرك المقاتل عبد الكريم السلوادي، أن مسيرته ستنتقل إلى مستويات أعلى، عندما يخوض يوم الثاني من آذار (مارس) المقبل، أول نزال له في منطقة UFC العريقة لفنون القتال المختلطة MMA.
وسيلعب السلوادي في نزال مرتقب ضمن عرض "UFC فايت نايت 238"، أمام الطاجكي ليوك رادزابوف، في مدينة لاس فيجاس بولاية نيفادا الأميركية، ضمن فئة الوزن الخفيف.
وهو أول نزال للسلوادي في المنظمة الأميركية المرموقة، بعدما حصل على عقد للانضمام إلى UFC، بفوزه في آب (أغسطس) الماضي، على منافسه البريطاني جورج هاردويك بإجماع القضاة (30-27 و30-27 و30-27)، في نزال بالوزن الخفيف ضمن منافسات الأسبوع الثاني من عروض "دانا وايت سيرس كونتيندر"، والتي أقيمت في المكان نفسه الذي سيقام فيه العرض المقبل.
وسيكون السلوادي ثاني مقاتل أردني يخوض نزالا في UFC، حيث سبقه إلى ذلك مواطنه علي القيسي، الذي خسر أمام المكسيكي إروين ريفيرا بقرار منقسم من القضاة في آب (أغسطس) من العام 2020، وبعدها بشهرين خاض نزالا ثانيا في المنظمة الشهيرة، خسره أمام الأميركي توني كيلي بإجماع القضاة.
وقال السلوداي في تصريحات خاصة لـ"الغد": "أنا متحمس للغاية، هذا أول نزال في UFC. لقد بدأت مسيرتي الاحترافية في العام 2012، 12 عاما من القتال، والآن يتعلق الأمر بهذه اللحظة الخاصة التي أنتظرها منذ زمن بعيد".
نزال السلوادي المقبل، سيمثل اختبارا حقيقيا لقدراته، أمام مقاتل صعب المراس مثل زادزابوف الذي يملك في مسيرته الاحترافية 17 انتصارا مقابل 5 هزائم، ووصل إلى نصف نهائي سلسلة دوري المقاتلين المحترفين، وخاض حتى الآن نزالين في UFC، أنهى الأول لصالحه بإجماع القضاة على الأرجنتيني إستيبان ريبوفيس، وخسر الثاني بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية أمام البولندي ماتيوز ريبيكس.
وأضاف السلوادي: "أقدم كل ما لدي في التمارين كل يوم، أتدرب هذه الأيام من مرتين إلى 3 مرات يوميا. أنا متحمس كذلك لملاقاة منافس جيد للغاية، خصوصا في هذه الأوقات الصعبة التي تمر فيها فلسطين، وآمل أن يمنحني الفوز وآخرون فرصة مواصلة التقدم، أريد أن أحقق الانتصار وأهديه إلى فلسطين وكي أواصل التقدم في عالم فنون القتال المختلطة".
وعبر السلوادي عن خيبة أمله لنقل الحدث من السعودية إلى لاس فيجاس، وصرح: "كنت أريد أن أخوض النزال في الشرق الأوسط، حيث بدأت مسيرتي الاحترافية، أردت أن أكون بين أصدقائي هناك، لكن هدفي لم يتغير وهو تحقيق الانتصار على أمل أن أتمكن لاحقا من القتال في عرض مستقبلي بالسعودية".
وفي آب (أغسطس) الماضي، اقترب أداء السلوادي من المثالية، ليرفع رصيده من الانتصارات في مسيرته الاحترافية إلى 15 مقابل 3 هزائم، فيما مني هاردويك، بطل منطقة "كايج ووريورز" للوزن الخفيف، بهزيمته الثانية فقط مقابل 12 انتصارا.
وتميز السلوادي (28 عاما) بلياقة بدنية عالية خلال النزال، ولم يفقد طاقته في الجولة الثالثة، وقدم مزيجا مميزا من اللكمات النظيفة والركلات نحو الساق، كما سمحت له حركته السريعة في البقاء بعيدا عن ضربات المنافس.
وأشاد رئيس منظمة UFC دانا وايت، بأداء السلوادي لدى إعلان فوزه بعقد للانضمام إلى المنظمة الأشهر عالميا، وقال: "لقد كان السلوادي المرشح الأقل حظا أمام بطل حالي في منظمة حقيقية مثل كايج ووريورز ودعونا نشير إلى ذلك، مقاتلون حقيقيون يأتون من كايج ووريورز، لكنك تحكمت في رتم النزال مبكرا".
وأضاف وايت: "أتعرف ماذا أحببت فيك أيضا؟ لقد قاتلت في الجولة الأخيرة كما لو خسرت أول جولتين، كان بإمكانك دخول الجولة واللعب بطريقة آمنة، لقد قلت بنفسك في وقت سابق أنك مصارع، لكنك دخلت النزال وقارعت منافسك ولم تلعب بطريقة آمنة، قاتلت مثل الكلب (مصطلح يستخدم للتعبير عن الشراسة)، واستحققت الفوز بالنزال، إن أردت الأمر فستسعى وراءه، أنت الآن في UFC عبدالكريم السلوادي".
وبعد إعلان فوزه بالعقد، قال السلوادي في مقابلة تلفزيونية: "لقد فعلت كل ما بوسعي، ومن الواضح أن العمل الجاد آتى ثماره، نحيت مشاعري جانيا طوال هذا المعسكر التدريبي، وأخيرا أستطيع الآن الشعور بالحرية. كنت أستيقظ كل يوم وأتدرب، وكنت أتساءل في وقت الراحة.. هل ما فعلته يكفي؟ لا يمكنك أن تخضع للراحة".
وتابع: "الآن سأحتفل يوما أو يومين بهذا الفوز الكبير، ثم أريد التحدي المقبل، أريد أن أكون المرشح الأقل حظا مجددا، وأريد أن أضع نفسي في المكان المظلم، لأن هذا ما أنا عليه، أريد أن أتحسن دائما، وهذه التحديات تجعلني شخصا أفضل، والقتال يجعلني شخصا أفضل ويمدني بالغاية من هذه الحياة، ولهذا أحب القتال".
وختم: "سأكون سعيدا بما يتم تقديمه لي، لأنني لست هنا لقضاء فترة قصيرة، أنا هنا لأبني مسيرتي وإرثي، هذا هو الفصل الجديد، عبدالكريم السلوادي في UFC".
ويعتبر السلوادي ثاني مقاتل أردني يخوض نزالا في سلسلة "كونتيندر سيرس"، بعد هاشم أرخاغا، الذي خسر أمام الأميركي أي جاي دوبسون بالإخضاع في الجولة الأولى، في نزال بوزن الوسط، خلال أيلول (سبتمبر) من العام 2021.
وفي شباط (فبراير) من العام الماضي، نال السلوادي، حزام وزن الريشة في منظمة "فيوري" الأميركية بفوزه على الأميركي مايك ميرفي، بإجماع القضاة (50-45 و49-46 و45-40)، في النزال الذي أقيم ضمن عرض "فيوري اف سي 75"، بمدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية، وكان ذلك أول نزال للسلوادي، منذ تحقيقه فوزا خاطفا وسريعا على منافسه الأميركي كريس بيسيرو، بالضربة الفنية القاضية مع تبقي 2:44 دقيقة من عمر الجولة الأولى، ضمن منافسات عرض "فيوري اف سي 69"، في أيلول (سبتمبر) من العام 2022.
ويتدرب السلوادي بانتظام في نادي "فورتيس"، الذي يشرف على العديد من الأبطال المعروفين في فنون القتال المختلطة بالولايات المتحدة.
وانتقل السلوادي البالغ من العمر 28 عاما، للمنافسة في المنظمات الأميركية الاحترافية، بعد انفصاله عن منظمة "برايف" البحرينية العام 2019، وهو يقيم حاليا في ولاية تكساس، حيث يواصل تدريباته.
وقبل نزال بيسيرو، حقق السلوادي فوزا لافتا على الأميركي نيك كومبتون بإجماع القضاة في نزال بالوزن الخفيف، ضمن منافسات عرض "فيوري افي سي 58"، الذي أقيم بولاية تكساس أيضا في شباط (فبراير) من العام 2022، وحينها سيطر على منافسه خلال جولات النزال الثلاث، ليخرج فائزا بإجماع القضاة الذين احتسبوا له درجات 30-27 و30-26 و30-27.
ونزال السلوادي الأخير، كان الخامس له منذ انتشار جائحة "كورونا"، حيث خاض نزالا في آذار (مارس) من العام 2021، أمام الأميركي جايك سيباستيان في عرض LFA 103، وحقق الفوز بالضربة الفنية القاضية بعد مرور 4:12 دقيقة من زمن الجولة الأولى، علما بأنه كان النزال الأول له بعد غياب دام 16 شهرا.
ويعد السلوادي، من أبرز مقاتلي الوزن الخفيف في منطقة الشرق الأوسط، وهو الذي بدأ ممارسة فنون القتال المختلطة في عمر الخامسة عشرة، قبل أن يحصل على فرصته الأولى داخل القفص، مع منظمة "ديزرت فورس"، عندما تغلب على السوداني نور الدين عصام بالضربة الفنية القاضية في عرض "ديزرت فورس 5" العام 2012، وهو يبلغ من العمر 17 عاما فقط.
ومضى السلوادي ليحقق 3 انتصارات أخرى مع "ديزرت فورس" وفاز بدرع الوزن الخفيف في المنظمة، قبل أن يتعرض لهزيمته الأولى داخل قفص النزالات، أمام السعودي عزيز جليدان العام 2014.
وانتقل السلوادي إلى منظمة "برايف" البحرينية، وهناك حقق 5 انتصارات متتالية، ونال حزام الوزن الخفيف، إثر فوزه على لوكاس مينيرو بالضربة الفنية القاضية، في بطولة "برايف 18" التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة، في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018، لكنه خسر اللقب بعدها بخمسة أشهر أمام البرازيلي لوكاس كارفاليو في بطولة "برايف 23"، وعاد للنزالات في 15 من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2019، ليتلقى هزيمته الثانية على التوالي، أمام الكولومبي دومار روا.

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