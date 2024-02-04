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شباب الحسين يتعرض للخسارة الثانية بـطائرة غرب آسيا

2/4/2024 2:26:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- تعرض فريق شباب الحسين إلى الخسارة الثانية في مشاركته ببطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة، والمقامة حاليا في ولاية صحار العمانية، وذلك أمام فريق الكويت الكويتي بنتيجة 1-3 بواقع 21-25، 25-23، 22-25، 17-25، في المباراة التي جرت أمس، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وكان فريق شباب الحسين، تعرض للخسارة أول من أمس أمام فريق صحار العماني بنتيجة 1-3 بواقع 25-20، 18-25، 19-25، 21-25، فيما يخوض الفريق اليوم مباراته الثالثة، والتي تجمعه مع فريق الأهلي البحريني، ثم يلتقي فريق العربي القطري بعد غد، في ختام لقاءاته في الدور الأول.
وتنص تعليمات البطولة، على أن الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في المجموعتين تتأهل إلى الدور ربع النهائي، والذي يقام وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.
ويخوض فريق شباب الحسين منافسات البطولة، بتشكيلة تضم كلا من اللاعبين: خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو، بينما يشرف على تدريب الفريق المدرب الوطني وليد العسود.
ويشار إلى أن فريق شباب الحسين شارك في النسخة الأولى من هذه البطولة، والتي أقيمت العام الماضي في العاصمة عمان، وقدم فيها مستويات فنية جيدة، وتمكن من التأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر بصعوبة أمام حامل اللقب فريق الريان القطري.
ويستعد فريق شباب الحسين للمشاركة في بطولة الأندية العربية الـ42، والتي تقام في العاصمة عمان خلال الفترة من 17 ولغاية 29 من شباط (فبراير) الحالي، وتشهد مشاركة 12 فريقا.

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