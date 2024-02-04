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مدربون يشيدون بإنجاز النشامى ويؤكدون قدرته على تجاوز المنتخب الكوري

2/4/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - أجمع عدد من المدربين على أن المنتخب الوطني يسير على الطريق الصحيح في بطولة كأس آسيا 2023، وأنه يملك القدرات الفنية التي تعزز من فرصته في تجاوز عقبة المنتخب الكوري، خصوصا في ظل الإمكانيات الفنية العالية والمستويات الرفيعة التي قدمها خلال المباريات السابقة وحقق فيها إنجازا غير مسبوق بالتأهل للدور نصف النهائي.
وأكد المدربون في حديثهم لـ "الغد"، أن مواجهة المنتخب الكوري تحتاج من الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، إلى تحضير وإعداد ودراسة نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس، خصوصا وأن المدرب "عموتة"، أثبت خلال مباريات البطولة القارية كفاءة فنية عالية، وحسن تخطيط واختيار للطرق الفنية التي تساهم في تحقيق الهدف.
وبارك المدير الفني لفريق السلط عماد خانكان، إنجاز منتخب النشامى بالتأهل للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركته في بطولة كأس آسيا، قائلا: "في البداية أتقدم بأجمل التهاني إلى جماهير ومنظومة الكرة الأردنية وعلى رأسها سمو الأمير علي بن الحسين، على الأداء الفني المميز والوصول للمربع الذهبي، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير".
وأضاف خانكان، "لا شك في أن المنتخب الأردني أمام محطة تاريخية، ومفترق طرق في تاريخ الكرة الأردنية، والنشامى اليوم على بعد 90 دقيقة من الوصول للمباراة النهائية وأمام 180 دقيقة من تحقيق حلم الجماهير الأردنية الوفية في حمل اللقب الغالي بكأس آسيا 2023،
والمنتخب يملك حاليا عناصر مميزة، ويكفي أنه يملك قوة هجومية ضارية، ويعد خطه الهجومي من أفضل الخطوط في البطولة، حيث افتتح مشواره برباعية نظيفة في شباك المنتخب الماليزي، وضرب مرمى المنتخب الكوري في مناسبتين، وحقق ريمونتادا رائعة أمام المنتخب العراقي".
وأضاف خانكان، "هذا الزخم الهجومي يعطي مؤشرا أن الكرة الهجومية التي يعتمد عليها منتخب النشامى أصبحت سمة، وأنا أقول مباراة المنتخب مع كوريا الجنوبية يوم غد ليست صعبة، خصوصا أن النشامى لعب معه في دور المجموعات، وأرهق المنتخب الكوري كثيرا، قبل أن يدرك هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ولكن هذه المواجهة تحتاج إلى تحضير مختلف، حيث لا مجال للتعويض كما في مباريات الدور الأول، هذه مباراة إقصائية لها ظروفها، وأهم الأمور التي يجب الاهتمام بها ضرورة وجود التركيز العالي، إذ إن المنتخب يريد الذهاب للمباراة النهائية، ويجب ألا يأخذه الحماس أكثر من التركيز، الحماس مطلوب والرغبة مطلوبة والاندفاع الجيد مطلوب، ولكن اليوم، يجب أن يكون التركيز حاضرا، وأضاف، إن أردنا أن نكون موجدين في المشهد النهائي، فعلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية عمل كبير جدا، أهمه التركيز والقراءة السليمة لمجريات المباراة، في المباراة الإقصائية كل دقيقة مهمة للمنتخبين، كل شوط مهم لكلا المنتخبين، ويجب أن يكون هناك تحضيرا نفسيا مميزا.
وأردف: "في المجمل نحن شاهدنا المنتخب الكوري خلال مشواره بالبطولة منتخب قوي، وانتشاره داخل الملعب جيد، والتحول للهجوم جيد جدا، وأتمنى التركيز الكبير على الناحية الهجومية، عدم إغفال الناحية الدفاعية، وإغلاق المساحات أمام انطلاقات لاعبي المنتخب الكوري، وعدم المبالغة في الاندفاع وخصوصا في الشوط الأول".
وتمنى المدرب الوطني عيسى الترك، أن يحقق المنتخب الوطني الفوز، والتأهل للمباراة النهائية، وبارك للقيادة الهاشمية وسمو الأمير علي بن الحسين والأسرة الأردنية الواحدة، الإنجاز غير المسبوق، مؤكدا أن المنتخب كان وما يزال على الطريق الصحيح نحو العودة باللقب إن شاء الله.
وقال: "بالنسبة لمواجهة النشامى أمام نظيره الكوري، تعد كتابا مفتوحا للمنتخبين من ناحية فنية سواء للحسين عموتة أو يورغن كلينسمان مدرب كوريا من خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات، فكل مدرب على دراية تامة بالأوراق المكشوفة".
وأضاف: "إذا أردنا أن نتكلم فنيا، فالمنتخب الكوري مرشح من بداية البطولة للفوز باللقب، لكنه يعاني من ناحيه دفاعية، وتلقى عددا كبيرا من الأهداف، التي تثبت الضعف في الحالة الدفاعية، مقابل القوة الهجومية العالية لدى منتخبنا من خلال موسى التعمري أو يزن نعيمات أو محمود مرضي، ولدينا لاعبون يملكون المهارة والقوة في خط الهجوم، هذه ميزة النشامى بكل تأكيد، خصوصا في حالة مقارنة ضعف المنتخب الكوري الجنوبي من ناحية دفاعية وقوه المنتخب الأردني من الناحية الهجومية وهذا شيء ممتاز ويصب في مصلحة المنتخب".
َوأكد الترك: "أن منتخب النشامى منظم وسريع في التحولات داخل الملعب بطريقة عاليه جدا وهذا أحد المفاتيح القوية أمام المنتخب الكوري، الذي يعتبر من أفضل المنتخبات الآسيوية، ويستطيع أن يسجل في أي وقت ونجح في العودة أكثر في المباراة في الدقائق الأخيرة والوقت بدل الضائع، وهذه النقاط مهمة ويجب الانتباه إليها، والنقطة الثانية، هي أن سرعة اللاعبين الكوريين الذين يمتازون باستغلال المساحات، وأن الجهاز الفني بقيادة عموتة يعرف قدرات وإمكانيات المنتخب الكوري، وسيعمل على إيقافها من خلال التركيز العالي، ويعتمد المنتخب الكوري على تحركات وإمكانيات اللاعب المميز سون في الحالة الهجومية، وفي حالة فرض الرقابة على مفاتيح اللعب لدى المنافس الكوري تقل خطورته.
وعرج الترك على الغياب المؤثر للثنائي علي علوان وسالم العجالين عن المواجهة، مؤكدا أنه قد يؤثر على الانسجام العام للفريق، لكن الجهاز الفني يملك أوراقا بديلة ويستطيع إيجاد البديل والخطة وأسلوب اللعب المناسب، وأن منتخب النشامى يملك إمكانية تجاوز منتخب كوريا، ولكن يجب عدم إغفال الواجبات الدفاعية، وضرورة التركيز خلال مجريات المباراة وخصوصا في الدقائق الأخيرة التي تشهد دائما التفوق الكوري.
واشاد المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة، بأداء المنتخب الوطني في منافسات البطولة، خصوصا وأن النشامى خالف التوقعات قبل البطولة من الناحيتين الفنية والنتائج.
وعن المواجهة الكورية في الدور نصف النهائي قال العبابنة: "مباراة منتظرة مثيرة، خصوصا وأن المنتخب الكوري الجنوبي ظهر بشكل فني مختلف في الأدوار الإقصائية، وتميز بالرغبة الكبيرة بالفوز، حيث عاد في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع في مباراته مع المنتخب السعودي وفاز في المباراة بفارق ركلات الترجيح، كما عمل "ريمونتادا" رائعة وجميلة مثيرة في مباراة المنتخب الأسترالي وتأهل لمواجهة النشامى في الدور نصف النهائي".
وأضاف العبابنة: "ظهر واضحا اعتماد المنتخب الكوري على الضغط العالي وسرعه التحولات والأداء الجماعي بعيدا عن الفردية، والمطلوب من النشامى الثقة بالنفس وإغلاق المساحات، وخاصة في الثلث الدفاعي واستغلال الفرص المتاحة من المرتدات السريعة لاعتقادي، بأن الفريق الكوري سيعالج الأخطاء التي وقع فيها في المباراة السابقة أمام منتخبنا".
وأدرف قائلا: "ميزه الفريق الكوري أنه سجل في الأوقات الأخيرة في معظم المباريات، مع العلم أنه لعب مباراتين بأشواط إضافية وهذا يصب في مصلحة منتخب النشامى الذي يملك الإمكانيات العالية والحافز لمواصلة تسجيل الإنجازات بعد إنجازه غير المسبوق بالوصول لنصف نهائي البطولة القارية".

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