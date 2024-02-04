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إنجاز من رحم المعاناة للكرة الأردنية.. هل تلتفت له الحكومة؟

2/4/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - نزع المنتخب الوطني لكرة القدم ثوب المشاركات المشرفة، وارتدى عباءة الأبطال بحثا عن إنجاز تاريخي، يتمثل في بلوغ المشهد الختامي لنهائيات كأس آسيا 2023، وعدم الاكتفاء بالوصول إلى نصف النهائي الذي يعد أيضا إنجازا غير مسبوق.
الإنجاز الحالي لم يكن واردا قبل مشاركة المنتخب في البطولة، لأن المعطيات لم تكن مبشرة بالخير، حيث عاشت الكرة الأردنية خلال الفترات الماضية في ظروف صعبة، لم تمنح الشارع الرياضي والإعلام التفاؤل في تحقيق إنجاز تاريخي، لكن جرت الرياح كما تشتهي سفن لاعبي المنتخب الوطني، ليدون المدرب المغربي الحسين عموتة اسمه في سجلات التاريخ للكرة المحلية، كأول مدرب ينجح في بلوغ نصف نهائي البطولة الآسيوية.
المشاكل في الكرة المحلية كانت واضحة لدى القريب والبعيد، حيث تعاني الأندية من ضائقة مالية خانقة، تجسدت على أرض الواقع من خلال إضراب العديد من اللاعبين عن التدريبات، إلى جانب فسخ عقود آخرين لعدم تحصيل حقوقهم المالية، الأمر الذي دفع الأندية في إحدى جولات دوري المحترفين عن الامتناع عن اللعب، قبل التوصل لحلول بسيطة مع اتحاد الكرة.
كما يعاني دوري المحترفين من عدم وجود راع للمسابقة، إلى جانب تخصيص جوائز مالية متواضعة لأصحاب المراكز الأولى في البطولة، حيث يحصل الفريق الفائز باللقب مع نهاية الموسم على جائزة مالية تقدر بـ60 ألف دينار، وهو مبلغ ضعيف مقارنة بعقود اللاعبين المحليين أو الأجانب التي يبرمها كل ناد خلال الموسم.
وأصبح المنتخب الوطني مطالبا في مباراة كوريا الجنوبية يوم غد، بتحقيق الفوز وبلوغ المشهد الختامي، نظرا لتقديمه مستويات جيدة جعلت حظوظه متساوية مع الفرق المتواجدة في الدور الحالي، علما بأن جميع المنتخبات المتواجدة في نصف النهائي، سبق لها بالصعود على منصة التتويج باستثناء“النشامى”.
وأثبت اللاعب الأردني جدارته، وتفوق على العديد من لاعبي دول مجاورة، يحظى فيها اللاعب بحياة رياضية مستقرة، وتلقي العديد من اللاعبين، العروض من أندية خارجية.
وعلى ضوء ما تحقق، تزداد المطالبات حول ضرورة أن ترى الحكومة هذا الإنجاز والبناء عليه في دعم الرياضة والرياضيين في الفترة المقبلة، حيث ارتكزت مناشدات إدارات الأندية واتحاد الكرة في أوقات سابقة، على ضرورة أن يكون للحكومة دور في تعزيز ودعم الرياضة بمختلف القطاعات، نظرا لأهميتها المجتمعية وقدرتها على رفع اسم الوطن في المحافل المختلفة.
وأشار المدرب إسلام جلال إلى أن الحال لن يتغير في الكرة الأردنية، لأن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت، وإن كانت تحمل أهمية أقل من الإنجاز الحالي، دون أن تحرك الجهات الحكومية المعنية ساكنة.
وتمنى جلال في حديثه لـ”الغد”، يأن تحظى الرياضة والكرة المحلية بدعم حكومي قوي، إلا أن الشواهد كثيرة على عدم حدوث ذلك، ومنها تأهل منتخب الشباب لكأس العالم، وفوز الفيصلي وشباب الأردن بلقب كأس الاتحاد الآسيوي، وحصول المنتخب الأولمبي على برونزية كأس آسيا، وإنجازات فردية عديدة في التايكواندو وغيرها من الرياضات.
وأضاف:“لو حقق المنتخب الوطني كأس العالم ستبقى الرياضة الأردنية بدون الدعم الحقيقي والمفروض لها، أو الاكتفاء بدعم خجول الذي لا يلبي الطموحات، حتى في رياضات أخرى كمنتخب السلة الذي يصل باستمرار لكأس العالم، كلها إنجازات لم تجعل الحكومة تفكر في أن تكون الرياضة ضمن أولوياتها”.
من جهته، لفت المتابع المقيم في قطر خالد الرفاعي، إلى أن الحكومة أصبحت مطالبة بتقديم الدعم بعد أن أصبح المنتخب الوطني بين المنتخبات الكبار الأربعة في البطولة الآسيوية، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات الوطن عليها تقديم الدعم المادي في الفترة المقبلة للكرة الأردنية.
وأوضح الرفاعي أن الالتفات للإنجاز العظيم وغير المسبوق في تاريخ المشاركات الأردنية بالبطولة القارية، أصبح أمرا إلزاميا على القطاع الخاص أيضا، من الناحيتين المادية والمعنوية، بهدف الوقوف خلفه في جميع الاستحقاقات المقبلة، أملا بمواصلة الإنجازات والتأهل لكأس العالم.
وأكد الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي ثامر صوالحة، أن وصول المنتخب لنصف نهائي أكبر بطولة قارية، يتطلب من الجهات الحكومية الدعم للمنتخب الوطني والكرة الأردنية بشكل عام، في ظل المعاناة التي تمر بها الأندية والمنتخبات الوطنية.
وأشار صوالحة إلى أن على الاتحاد أن يرفع الجوائز المالية للبطولة المحلية، إضافة إلى ضرورة توفير داعم قوي أو شركة عالمية ولمدة طويلة، وتسهيل عملية رعاية الشركات الخاصة للأندية، وبيع حقوق المباريات المهمة للأندية الأردنية لقنوات عربية كبيرة.

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