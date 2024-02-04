Monday, 05 February 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعمري يغيب عن تدريبات النشامى.. ونصيب يحجز مكانا في التشكيل المثالي

2/4/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم، تدريبه قبل الأخير أمس تحضيرا لمواجهة الدور نصف النهائي أمام كوريا الجنوبية غدا، ضمن بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.
وشهدت الوجبة التدريبية للمنتخب الوطني مساء أمس الأحد، غياب اللاعب موسى التعمري عن الدقائق المسموح لوسائل الإعلام بمتابعتها، إثر معاناته من شد عضلي في منطقة الفخذ.
وسبق للتعمري أن تدرب بشكل فردي قبل مواجهة منتخب طاجيكستان في ربع النهائي، إلا أنه شارك أساسيا في المباراة.
كما شهد التدريب حضور عدد كبير من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، في سبيل حرصها على معرفة آخر أخبار المنتخب قبل المواجهة المرتقبة.
وبحسب التوقعات، فإن المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، منح اللاعب فرصة التدرب بشكل فردي حفاظا على سلامته، على أن يكون جاهزا للمشاركة منذ البداية أمام كوريا الجنوبية.
ويستعد المنتخب الوطني لمقابلته التاريخية أمام كوريا الجنوبية غدا على ستاد أحمد بن علي المونديالي، المكان الذي احتضن تأهل المنتخب التاريخي للدور الحالي، بعد الفوز على طاجيكستان الجمعة الماضية بهدف وحيد بالدور ربع النهائي.
ويقام المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كوريا الجنوبية اليوم عند الساعة الحادية عشرة صباحا، حيث سيظهر المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعات وجاهزية المنتخب للمباراة، على أن يقام التدريب الرئيسي والنهائي للمنتخب عند الساعة الخامسة والنصف مساء على ملعب العقلة، مقر إقامة تدريبات المنتخب الوطني منذ البداية.
وكانت مباراة الدور الأول بين المنتخب الوطني ونظيره الكوري الجنوبي قد انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، في لقاء مثير شهد تفوق“النشامى” بالنتيجة حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، قبل أن يعدل المنافس الكفة في الوقت بدل الضائع.
وخلال 6 مباريات سابقة، لم يتمكن المنتخب الوطني من الفوز على نظيره الكوري، إذ حضرت نتيجة التعادل في 3 مناسبات، مقابل الهزيمة في 3 مباريات، علما بأن المنتخب الكوري سجل 7 أهداف مقابل 4 أهداف للمنتخب الوطني.
من ناحية ثانية، تواجد لاعب المنتخب الوطني عبد الله نصيب“ديارا” في التشكيلة المثالية للدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية، بعد أن ساهم في هدف الفوز الوحيد للمنتخب الوطني بمرمى طاجيكستان، حيث مرر خلال المباراة 52 تمريرة منها 45 تمريرة قصيرة و7 تمريرات طويلة، وبنسبة دقة وصلت إلى 84.6 %، فيما نجح بالالتحامات 6 مرات مع 4 التحامات هوائية لصالحه، وشتت الكرة مرتين وقطع الكرة مرة واحدة.
وكان اللاعب محمود مرضي قد تواجد بتشكيلة الجولة الأولى من البطولة، فيما حضر المهاجم يزن النعيمات في تشكيلة الجولة الثانية، ومرة أخرى في تشكيلة الدور ثمن النهائي.
وعلى صعيد منفصل، يسود التفاؤل لدى الشارع الرياضي بإحصائية ترشح بلوغ المنتخب الوطني المباراة النهائية، حيث أن أي منتخب يقصي المنتخب العراقي في أي دور من الأدوار، يصل للمباراة النهائية، ما يمنح اللاعبين والجهاز الفني التفاؤل بتخطي المنافس الصعب“الشمشون الكوري”.
وخلال 9 مشاركات سابقة للمنتخب العراقي، نجح“أسود الرافدين” في التتويج باللقب مرة واحدة كانت في العام 2007، فيما كان أي منتخب يبعد العراق عن البطولة يصل للنهائي.
وكان“النشامى” قد تجاوز المنتخب العراقي في مباراة تاريخية وسيناريو دراماتيكي لحساب الدور ثمن النهائي من كأس آسيا، بعد أن تأخر المنتخب الوطني بهدفين لهدف حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن يقلب الطاولة ويقصي منافسه من البطولة بنتيجة 3-2.
وتضم قائمة المنتخب بالبطولة 25 لاعبا بعد استبعاد حمزة الدردور، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب“ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق“شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، صالح راتب ويزن النعيمات.
وسيعود لاعب الوسط نزار الرشدان إلى قائمة الفريق أمام كوريا الجنوبية، بعدما غاب عن اللقاء الماضي للإصابة، فيما يغيب كل من علي علوان وسالم العجالين بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

MENAFN04022024000072011014ID1107808009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث