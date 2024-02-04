رغم إقصائها من أدوار البطولة.. نجمة هوليودية تواصل دعم غزة

رابط لجمع التبرعات لصالح الأونروا

نشرت نجمة سلسلة أفلام "In the Heights" و"Scream VII"، ميليسا بيريرا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رابطاً في سيرتها الذاتية عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وجهت فيه متابعيها للتبرع بالمال لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لصالح "جميع الشهداء في غزة والضفة الغربية".











يأتي ذلك بعد أيام فقط من قطع عدد كبير من دول العالم الدعم عن المنظمة بسبب مزاعم عن تورط عدد من أفرادها في الانضمام لصفوف المقاومة الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وفي 28 يناير/كانون الثاني عام 2024، أعلنت الولايات المتحدة قرارها تجميد جميع الأموال المخصصة لتمويل ودعم وكالة الغوث بسبب تلك المزاعم، ليتبعها في القرار عدد من الدول الأوروبية الكبرى، وذلك قبل إتمام التحقيقات اللازمة حول الادعاءات.



جدل جديد حول الممثلة بسبب فلسطين

وسرعان ما انتشرت منشورات بيريرا عبر مجلات وصحف العالم المعنية بتغطية أخبار الفن والمشاهير، خاصة بعد تداول أنباء تفيد بأن وكالة أعمال الفنانين (WME)، قد تشاورت مع مستشارين خارجيين حول أفضل طريقة لفصل الممثلة.











وبحسب مصادر مجلة (Variety)، فإن الوكالة وشركة إدارتها (Sugar23) كانتا على استعداد لإسقاط ميليسا بيريرا كعميل. لكن قرر كلاهما عكس المسار في الوقت الحالي؛ لكيلا يثيرا ردود فعل عكسية.



اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية









بيريرا، التي شاركت مؤخراً في احتجاج لدعم فلسطين في مهرجان صن دانس ورددت فيه هتاف "من النهر إلى البحر.. فلسطين ستصبح حرة"، نشرت رابط جمع التبرعات في خانة سيرتها الذاتية (Bio) على إنستغرام، وقد جمعت حتى الآن أكثر من 70 ألف دولار.



جدير بالذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قامت شركة Spyglass Media بطرد بيريرا من بطولة فيلم "Scream VII" بسبب منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



ومن ضمن ذلك منشور كتبته اتهمت فيه إسرائيل بالتورط في "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي" وتشويه "صورة المحرقة لتعزيز صناعة الأسلحة الإسرائيلية". -وكالات

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