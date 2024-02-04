عارضة أزياء هندية تُفبرك خبر وفاتها.. كيف بررت للجمهور؟



بدأت الشائعات حين كتبت صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أنها توفيت بعد معركة مع مرض سرطان عنق الرحم، ونقلت الصحف المحلية الخبر، وتم تحديث صفحتها على "ويكيبيديا" أيضًا بعد نشر الخبر.



بعد ذلك، اعترفت باندي لمتابعيها -البالغ عددهم 1.3 مليون شخص- في مقطع فيديو على "إنستغرام" أن وفاتها كانت خدعة، مشيرة إلى أنها كانت تهدف لجذب الانتباه إلى قضية سرطان عنق الرحم.



على الرغم من الهدف الإيجابي للحملة، انتقد العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي باندي لاستخدامها هذه الطريقة لجذب الانتباه، معتبرين أن ذلك يندرج في سياق التلاعب ويفتقر إلى الأخلاق.



يُشار إلى أن بونام باندي بدأت مسيرتها المهنية في عالم الأزياء في عام 2010، وكسبت شهرة بسبب جرأتها، وكانت قد وعدت بالتعري إذا فاز منتخب الكريكت الهندي بكأس العالم عام 2011، ونفذت وعدها بنشر فيديو لها وهي تخلع ملابسها في الملعب.



تجدر الإشارة إلى أن سرطان عنق الرحم يعتبر منتشرًا بشكل كبير في الهند، وهو مشكلة صحية تواجهها البلاد وتستدعي الوعي والتوعية المستمرة.