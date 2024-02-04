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بفارق 54 عاماً .. امرأة تتزوج عجوزا بعمر الـ 103

2/4/2024 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اجتاح خبر زواج رجل هندي يبلغ من العمر 103 أعوام مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن العروس تبلغ من العمر 49 عامًا بفارق عمر بينهما يبلغ 54 عامًا.
وتزوج حبيب نزار من فيروز جهان في منطقة إيتوارا في بوبال، وهو الزواج الثالث للعريس، وقرر نزار أن يتزوج للمرة الثالثة لأنه شعر بالوحدة بعد وفاة زوجته الثانية، وفقا لموقع news9live..





ورغم أن الزواج تم العام الماضي إلا أن حفل زفافهما لفت انتباه الناس بعد انتشار مقطع فيديو للعروسين أثناء عودتهما إلى المنزل، ويمكن سماع الناس وهم يهنئون الزوجين على رحلتهما الجديدة.


وقال العريس "عمري 103 أعوام، وزوجتي تبلغ من العمر 49 عامًا. تزوجت لأول مرة من السيدة ناشيك وبعد وفاتها تزوجت من سيدة تدعى لكناو وبعدما توفيت كنت أشعر بالوحدة فتزوجت مرة أخرى".


وكانت جهان تعيش بمفردها أيضًا بعد وفاة زوجها. وقالت إن الزواج من نزار البالغ من العمر 103 أعوام هو قرارها ولم يجبرها أحد على الزواج منه. وأضافت: "زوجي بخير تمامًا ولا يعاني من أي مشاكل طبية".

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