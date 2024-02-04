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صبا مبارك.. بين السطور أتعبني نفسيا

2/4/2024 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت الفنانة صبا مبارك إن دورها في مسلسل "بين السطور"، الذي يعرض حاليا عبر منصة شاهد وقنوات MBC، من الأدوار التي أرهقتها نفسيا لمدة طويلة.


وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر قناة ON: "المسلسل صعب وأخذ من توازني النفسي شويتين حلوين، وقعدت بعده في البيت شهرين متنحة مش عارفة أعمل إيه".

وتابعت عن صعوبة المسلسل: "التجربة كانت طويلة، وطريقة حكي القصة معقدة وفي أزمنة مختلفة، لكن فخورة بالتجربة وكل عناصرها".

وردا على سؤال عن طبيعة دورها في المسلسل، قالت صبا مبارك: "القصة تتكلم عن إعلامية مشهورة جدا، ماضيها يعود ليفسد حاضرها، وكل حياتها على مفترق طرق، ومضطرة تأخذ قرارات من نوع لو حصلت غلطة ممكن حياة إنسان تبوظ".

يذكر أن مسلس "بين السطور" هو النسخة المصرية من المسلسل الكوري Misty، وقامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، ودنيا المصرى.

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