“خيمة مناقيش الزعتر”..“مصدر للرزق وسط قساوة الحرب على غزة- صور



ولإنجاز العمل بوتيرة سريعة، يوزع أفراد الأسرة داخل هذه الخيمة التي نصبوها في أحد شوارع المدينة، مراحل صناعة الفطائر على بعضهم، فتعمل واحدة من السيدات على تجهيز العجينة والأخرى تعكف على فردها لتصبح بسطح مستوٍ.



وأما الفلسطيني“عاشور” يساهم في ترتيب مكونات البيتزا البسيطة على هذه الفطائر، والتي تشمل“صلصة الطماطم، وقطع صغيرة وقليلة جدا لا تتجاوز الاثنتين من لحوم (المرتديلا)، وشرائح قليلة من الفلفل الحلو وبعض المايونيز”.



هذه المكونات البسيطة بالكاد ينجح عاشور بالعثور عليها في الأسواق، ليشتريها بسعر مضاعف، حيث تفتقد هذه البيتزا أهم عناصرها وهي“الجبنة”، لكن الإقبال على شرائها ملحوظ لعدم قدرة النازحين على شراء مكوناتها أو خبزها.



ويخبز عاشور هذه الفطائر داخل فرن يعمل على الحطب والفحم بدلا من غاز الطهي بسبب قلة توفره، وذلك في شارع عام، لجذب الزبائن لشراء هذه الفطائر التي تخرج ساخنة.



ويعتمد غالبية النازحين في غذائهم على المعلبات حيث يفتقد مئات الآلاف منهم الطعام الساخن، فتعتبر هذه الفطائر الساخنة فرصة لهم من أجل كسر الروتين اليومي للغذاء والحصول على بعض الدفء.



البحث عن لقمة العيش



رغم الهجمات المتواصلة، إلا أن الثلاثيني عاشور، النازح من حي الزيتون شرقي مدينة غزة إلى رفح، لم يستسلم للأوضاع التي خلفتها مصاعب هذه الرحلة وبدأ بالتفكير عن مصادر للحصول على لقمة العيش.



وقال للأناضول:“إن فكرة إعداد فطائر البيتزا والمناقيش، نبعت من رحم المعاناة، حيث ينعدم توفر هذه المأكولات إلا بشكل شحيح وفي مناطق بعيدة عن منطقة نزوحه، فضلا عن ندرة توفر المكونات وصعوبة الحصول عليها”.



وأوضح أنه وحد نفسه مرغما على الحصول على عمل لتوفير لقمة العيش لإطعام عائلته، وسط شح المساعدات الغذائية التي تصلهم وانعدام وجود مصادر بديلة للدخل.



وأشار إلى أنه يبيع القطعة الواحدة من الفطائر بمبلغ يصل إلى شيكلين (الدولار يعادل 3.60 شواكل).



وقال إن هذا المبلغ بالكاد يتناسب مع غلاء مكونات الفطائر، فيما ينتهي اليوم بالحصول على مبلغ بسيط يساهم بتوفير الحد الأدنى من المستلزمات.



وخلال الحرب، شهدت المواد الغذائية الشحيحة الموجودة في القطاع ارتفاعا في الأسعار بسبب ندرة توفرها جراء إغلاق المعابر ومنع إسرائيل دخولها.



رحلات نزوح



قال عاشور إنه نزح من حي الزيتون، بعد أن قصفت المقاتلات الإسرائيلية الحربية منزله هناك.



وأضاف:“مررنا بعدة رحلات نزوح صعبة، وانتهى بنا الأمر في أقصى جنوب القطاع بمدينة رفح”.

بدورها، تقول زوجته العشرينية فداء صيام، إنهم نزحوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد تدمير منزلهم على الفور.



وبعد فترة قضتها العائلة هناك، نزحت مجددا إلى مركز للإيواء في مدينة غزة، حيث تم استهدافه آنذاك وسقط عدد من الشهداء.



هذا الاستهداف اضطرهم للنزوح إلى مدينة خان يونس (جنوب)، ليفروا منها مؤخرا بعد الاجتياح الإسرائيلي لها والتوجه نحو رفح، وفق قولها.



ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح منها.



وتصف صيام، الحياة في ظل الحرب ووسط رحلات نزوح متعددة، بـ”الصعبة والشاقة”.

وأشارت إلى أن العائلة، وبسبب تكرار النزوح، وصلت إلى رفح بلا مستلزمات أو ملابس أو نقود.



ولفتت إلى أن النازحين الذين خرجوا من منازلهم حملوا كل ما يملكون معهم من نقود، مضيفة:“بعد مرور 4 أشهر على الحرب، نفدت نقودهم في ظل الغلاء الذي يعيشونه”.



طوق نجاة



شكل هذا المشروع، طوق نجاة لعائلة عاشور من الوقوع في وحل الجوع، حيث تقول صيام إن وضعهم المعيشي بالكاد شهد تحسنا طفيفا بعد بيع الفطائر.



وأوضحت وهي تخبز بعض أرغفة الخبز لإطعام عائلتها:“الحياة صعبة، والمساعدات الإنسانية والغذائية مفقودة لا يصلنا شيء، التفكير في افتتاح مشاريع اقتصادية صغيرة رغم الحرب ينتشل العائلات من الجوع والعوز”.



وذكرت أن هذا المشروع ساهم في توفير لقمة العيش لأطفالها (لم توضح عددهم)، في ظل انعدام سبل الحياة ومنع دخول المواد الغذائية واستمرار الحصار



ولإنجاز العمل بوتيرة سريعة، يوزع أفراد الأسرة داخل هذه الخيمة التي نصبوها في أحد شوارع المدينة، مراحل صناعة الفطائر على بعضهم، فتعمل واحدة من السيدات على تجهيز العجينة والأخرى تعكف على فردها لتصبح بسطح مستوٍ.



وأما الفلسطيني“عاشور” يساهم في ترتيب مكونات البيتزا البسيطة على هذه الفطائر، والتي تشمل“صلصة الطماطم، وقطع صغيرة وقليلة جدا لا تتجاوز الاثنتين من لحوم (المرتديلا)، وشرائح قليلة من الفلفل الحلو وبعض المايونيز”.



هذه المكونات البسيطة بالكاد ينجح عاشور بالعثور عليها في الأسواق، ليشتريها بسعر مضاعف، حيث تفتقد هذه البيتزا أهم عناصرها وهي“الجبنة”، لكن الإقبال على شرائها ملحوظ لعدم قدرة النازحين على شراء مكوناتها أو خبزها.



ويخبز عاشور هذه الفطائر داخل فرن يعمل على الحطب والفحم بدلا من غاز الطهي بسبب قلة توفره، وذلك في شارع عام، لجذب الزبائن لشراء هذه الفطائر التي تخرج ساخنة.



ويعتمد غالبية النازحين في غذائهم على المعلبات حيث يفتقد مئات الآلاف منهم الطعام الساخن، فتعتبر هذه الفطائر الساخنة فرصة لهم من أجل كسر الروتين اليومي للغذاء والحصول على بعض الدفء.























البحث عن لقمة العيش



رغم الهجمات المتواصلة، إلا أن الثلاثيني عاشور، النازح من حي الزيتون شرقي مدينة غزة إلى رفح، لم يستسلم للأوضاع التي خلفتها مصاعب هذه الرحلة وبدأ بالتفكير عن مصادر للحصول على لقمة العيش.



وقال للأناضول:“إن فكرة إعداد فطائر البيتزا والمناقيش، نبعت من رحم المعاناة، حيث ينعدم توفر هذه المأكولات إلا بشكل شحيح وفي مناطق بعيدة عن منطقة نزوحه، فضلا عن ندرة توفر المكونات وصعوبة الحصول عليها”.



وأوضح أنه وحد نفسه مرغما على الحصول على عمل لتوفير لقمة العيش لإطعام عائلته، وسط شح المساعدات الغذائية التي تصلهم وانعدام وجود مصادر بديلة للدخل.



وأشار إلى أنه يبيع القطعة الواحدة من الفطائر بمبلغ يصل إلى شيكلين (الدولار يعادل 3.60 شواكل).



وقال إن هذا المبلغ بالكاد يتناسب مع غلاء مكونات الفطائر، فيما ينتهي اليوم بالحصول على مبلغ بسيط يساهم بتوفير الحد الأدنى من المستلزمات.



وخلال الحرب، شهدت المواد الغذائية الشحيحة الموجودة في القطاع ارتفاعا في الأسعار بسبب ندرة توفرها جراء إغلاق المعابر ومنع إسرائيل دخولها.



رحلات نزوح



قال عاشور إنه نزح من حي الزيتون، بعد أن قصفت المقاتلات الإسرائيلية الحربية منزله هناك.



وأضاف:“مررنا بعدة رحلات نزوح صعبة، وانتهى بنا الأمر في أقصى جنوب القطاع بمدينة رفح”.



بدورها، تقول زوجته العشرينية فداء صيام، إنهم نزحوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد تدمير منزلهم على الفور.



وبعد فترة قضتها العائلة هناك، نزحت مجددا إلى مركز للإيواء في مدينة غزة، حيث تم استهدافه آنذاك وسقط عدد من الشهداء.



هذا الاستهداف اضطرهم للنزوح إلى مدينة خان يونس (جنوب)، ليفروا منها مؤخرا بعد الاجتياح الإسرائيلي لها والتوجه نحو رفح، وفق قولها.



ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح منها.



وتصف صيام، الحياة في ظل الحرب ووسط رحلات نزوح متعددة، بـ”الصعبة والشاقة”.

وأشارت إلى أن العائلة، وبسبب تكرار النزوح، وصلت إلى رفح بلا مستلزمات أو ملابس أو نقود.



ولفتت إلى أن النازحين الذين خرجوا من منازلهم حملوا كل ما يملكون معهم من نقود، مضيفة:“بعد مرور 4 أشهر على الحرب، نفدت نقودهم في ظل الغلاء الذي يعيشونه”.



طوق نجاة



شكل هذا المشروع، طوق نجاة لعائلة عاشور من الوقوع في وحل الجوع، حيث تقول صيام إن وضعهم المعيشي بالكاد شهد تحسنا طفيفا بعد بيع الفطائر.



وأوضحت وهي تخبز بعض أرغفة الخبز لإطعام عائلتها:“الحياة صعبة، والمساعدات الإنسانية والغذائية مفقودة لا يصلنا شيء، التفكير في افتتاح مشاريع اقتصادية صغيرة رغم الحرب ينتشل العائلات من الجوع والعوز”.



وذكرت أن هذا المشروع ساهم في توفير لقمة العيش لأطفالها (لم توضح عددهم)، في ظل انعدام سبل الحياة ومنع دخول المواد الغذائية واستمرار الحصار.























