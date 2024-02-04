لبشرة صحية... هذه الأطعمة هي الأفضل

وعلى الرغم من أن كثير من الأشخاص يركزون على العناية بالبشرة من الخارج عبر استخدام المرطبات والواقي من الشمس وغيرها من منتجات العناية بالبشرة، إلا أن اتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن يعتبر من أهم العوامل للحفاظ على بشرة صحية وشابة المظهر.



لهذا السبب فإن الاهتمام بالنظام الغذائي وتناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم وتحمي البشرة قد يساعد على إبطاء علامات الشيخوخة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض جلدية، وتحسين رطوبة ومرونة البشرة التي تعتبر من الأمور الأساسية للمحافظة على صحة الجلد .



وهناك عناصر غذائية معينة، مثل السيلينيوم، الزنك، الأوميغا 3 والفيتامينات A، C، E، تساعد على حماية البشرة من الجفاف، وفقدان المرونة، وأضرار الأكسدة والشمس.



إليك أهم الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تساهم في الحفاظ على بشرة صحية ونضرة:



- الفراولة: غنية بالعناصر التي تعزز صحة البشرة مثل فيتامين C، الأنثوسيانين، الأحماض الفينولية والفلافونويدات. ويعتبر فيتامين C مهما بشكل خاص لصحة البشرة حيث يحمي الخلايا من التلف الأكسدي وضروري لإنتاج الكولاجين.



الكيمتشي : بما أن صحة الأمعاء تنعكس مباشرة على صحة البشرة.

فيمكن اعتبار الكيمتشي من الأغذية الهامة لصحة الجلد لأنها غنية بالبروبيوتيك والعناصر الغذائية اللازمة لصحة البشرة الأمثل.



بذور دوار الشمس: إذ أنها غنية بالبروتين و بفيتامين E، الذي يعمل كمضاد قوي للأكسدة في الجسم.



مرق العظام: من أهم الأطعمة التي تساهم في دعم صحة الجلد. يتم تحضير مرق العظام من خلال غلي عظام البقر أو العجل أو الدجاج أو الأسماك.

إذ أنه أحد الأطعمة الغنية بالكولاجين، لذا فإن تناوله قد يلعب دورا في تحسين صحة الجلد، وذلك لقدرته المحتملة على التخفيف من علامات تقدم بالسن، مثل التجاعيد، وتخفيف وتحسين مظهر السيلوليت. وترطيب الجلد وحمايته من الجفاف. بحسب ما نشره موقع (هيلث) الأمريكي.



الأفوكادو : تُعد ثمار الأفوكادو من أغنى الأطعمة بالدهون الصحية، التي تساعد على تنعيم الجلد وترطيبه، كما أنه يحافظ على مرونة البشرة وجعلها أكثر نضارة.

جوز الهند: تعرف فوائد الاستخدام الخارجي لزيت جوز الهند على البشرة، إلا أن تناول الفاكهة يمكن أن يكون مفيدا أيضا للحصول على جلد ناعم.

المحار: يحتوي على معادن داعمة للبشرة مثل السيلينيوم والزنك.



الشوكولاته الداكنة: يمكن أن يساعد تناول الشوكولا الداكنة في الحفاظ على بشرة صافية، فمسحوق الكاكاو الموجود فيها مليء بمضادات الأكسدة التي تحارب الشيخوخة. بحسب ما نشره موقع (فيغ نيوز) الأمريكي.

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