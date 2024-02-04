Monday, 05 February 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المياه تستكمل أعمال مشروع دعم المجتمعات المضيفة للاجئين في معان

2/4/2024 2:25:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استكمالاً لمشروع دعم الإدارة التشاركية للموارد من أجل تحقيق استقرار الأوضاع في المجتمعات المضيفة للاجئين(PRM) ، المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الإتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) وبالتعاون مع الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد).
عقدت وزارة المياه والري/سلطة المياه لقاءً حوارياً في بلدية ايل الجديدة-معان لأعضاء وممثلين عن مختلف فئات المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة من المشروع من قرية ايل وقرية صدقة، بهدف عرض إنجازات المشروع وتتويج جهود المؤسسات والجهات الممولة وتعاون المجتمع المحلي في إنجاح أعمال المشروع لتحقيق الخدمة والمنفعة المرجوة لأهالي المناطق المستهدفة.
وكان قد استهدف المشروع 4 قرى وهي صيدور من محافظة اربد وقرية سيحان من محافظة البلقاء وقرية أيل وقرية صدقة من محافظة معان، لتحسين كفاءة التزويد المائي وتحسين الشبكات وجودة المياه بالإضافة إلى التشجيع على الاستخدام الأمثل للمياه وتقليل الفاقد من خلال التوعية والإرشاد السلوكي للمواطنين.
تضمن اللقاء عرض لأهم إنجازات المشروع وكان أبرزها تأسيس منتديات الحوار وتشكيل مجموعات لممثلين عن المجتمع المحلي وممثلين عن مديرية مياه معان لمناقشة الآراء وتدريب الأعضاء على العديد من المهارات الحوارية وتشكيل مجموعات رائدات التغيير في المدارس وتدريبهم على موضوعات المياه وتشكيل أندية مائية في المدارس.
كما عمل المشروع على إعادة تأهيل الشبكات وتحسين ضغطها وآلية التحكم بتوزيع المياه وتعزيز القدرة التخزينية للمياه وتحسين كفاءة استخدامها وتركيب الخزانات والحنفيات والحمامات الموفرة للمياه، وكذلك تحسين إمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للمياه بالإضافة إلى توزيع كراسي متحركة وحمامات متنقلة.
المساعد لشؤون الإعلام والاتصال السيد عمر سلامة أكد على أن تكاتف الجهود بين قطاع المياه والمواطنين يعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع والحد من الاعتداءات على مصادر المياه، مثمناً دور الوكالة الألمانية واللجان المحلية في تنفيذ وإنجاح المشاريع الرائدة التي تؤدي إلى الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في المجتمعات المستضيفة للاجئين.
كما أكد ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) المهندس عمر الخصاونة على أهمية دعم قطاع المياه من خلال تمويل المشاريع الريادية التي تعود بالمنفعة على المجتمع المحلي في المناطق المستهدفة في هذه المرحلة من المشروع كتحسين الشبكات وتركيب الخزانات وتحسين المستوى المائي بالإضافة إلى المساهمة في رفع الوعي لدى مختلف فئات المجتمع من خلال المحاضرات التثقيفية واللقاءات الحوارية.
مندوباً عن وزارة المياه والري قال مدير سلطة مياه البتراء م.وليد القرالة أن هذا المشروع يعد من المشاريع المتكاملة التي عملت على تكاتف جميع الجهود من وزارة المياه والري والمجتمع المدني والجهات المانحة لتحقيق العديد من الإنجازات، ودعا إلى الاستمرار بتنفيذ المشاريع التي تحسن من التزويد المائي لتحقيق الاستقرار المائي في المحافظة.
بدوره أكد رئيس جمعية ايل الخيرية د.سليمان النعيمات على أن هذا المشروع له عظيم الأثر على أرض الواقع ودور كبير في عملية رفع الوعي المائي للمجتمع بالتركيز على النص الديني في الخطاب التوعوي، ودعا إلى تقديم المزيد من المشاريع التي تقلل من الفاقد المائي.
وتم استضافة ممثلين عن القرى المستفيدة من المشروع للحديث عن أثر المشروع على أهالي المنطقة بكافة فئاتها من رائدات التغييير وممثلين عن المدارس والمجتمع المحلي، حيث أكدوا على دور المشروع في تعزيز الوعي بالوضع المائي من خلال جلسات التوعية وتشكيل الأندية المائية بالإضافة إلى دورات السباكة.
وفي الختام تم تقديم الدروع التقديرية لجهود الأطراف المشاركة في إنجاح المشروع من وزراة المياه والري والوكالة الألمانية والصندوق الأردني الهاشمي.
حضر اللقاء سعادة رئيس بلدية ايل م. محمد حرب وسعادة مدير قضاء ايل السيد محمد أحمد السعيدات وعدد كبير من ممثلي المجتمع المحلي.

MENAFN04022024000072011014ID1107807997

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث