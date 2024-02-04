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انخفاض طفيف بأسعار الثوم وسط تخوفات من ارتفاعها في رمضان

2/4/2024 2:25:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات شهدت أسعار الثوم في الأردن انخفاضاً بسيطاً أمس، حيث تراوح سعر الكيلو الواحد من الصنف الأول حوالي 6 دنانير، فيما بلغ سعر الصنف الثاني بين 5.5 دينار، بعد قرار وزارة الزراعة بمنح رخص استيراد ل 200 طن من الثوم.
ويخشى تجار تحدثوا لـ"الغد"، من ارتفاع أسعار الثوم في شهر رمضان، حيث لم يبدأ موسم الثوم البلدي المبكر في الأغوار بعد، ولن يبدأ قبل شهرين ونصف. متوقعين أن يصل كيلو الثوم في رمضان 10 لدنانير.
وأشار تجار إلى أن كمية الثوم الواردة إلى الأسواق المركزية أول من أمس السبت كانت 35 طنًا فقط، كانت مخزنة في البرادات.
من جهته، قال مدير مديرية التسويق والمعلومات في وزارة الزراعة المهندس خليل عمرو في حديثه لـ"ألغد"، إن كمية الثوم التي تدخل السوق يومياً تتراوح بين 11 و 13 طنًا، وأن هناك حوالي 900 طن من الثوم مخزنة في البرادات. مؤكدا أن الكميات المعروضة سترتفع نهاية شهر فبراير الحالي بعد توفر المنتج المحلي من الثوم في الأغوار.
وأضاف عمرو، أن الوزارة تسعى إلى توفير المحاصيل الزراعية المختلفة بالجودة والسعر المناسبين، وأنها تجري المسوحات اللازمة سنوياً لدراسة الكميات التي تتم زراعتها واحتياج السوق، وبناء عليه يتم فتح باب الاستيراد وحماية المنتج المحلي.
ومع ذلك، يرى بعض التجار أن قرار وزارة الزراعة بمنح رخص استيراد ل 200 طن من الثوم فقط غير كافٍ، وأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الثوم في رمضان.
ويطالب التجار بزيادة كمية الثوم المسموح باستيرادها لتغطية احتياجات السوق ومنع ارتفاع الأسعار.
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