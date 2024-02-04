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الأراضي توقف طلبات إصدار وثائق يدويا بداء من 11 شباط

2/4/2024 2:25:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش، أن الدائرة ستوقف استقبال طلبات إصدار وثائق الدائرة من خلال المراجعة المباشرة لمديريات تسجيل الأراضي اعتباراً من تاريخ 11 شباط/ فبراير الحالي.

وقال العموش في تصريح لوكالة (بترا)، إنه سيتم الاكتفاء بالاستفادة من إصدار الوثائق إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر تطبيق سند، الأمر الذي سيوفر على طالبي الخدمة سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو مستثمرين اختصار الوقت والجهد والمال وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات.

وأضاف أن عمل الدائرة سيشهد نقلة نوعية من خلال أتمتة خدماتها بشكل كامل، لافتا إلى أن الدائرة أعادت هندسة الإجراءات بما يوفر بيئة تتوافر فيها السرعة في الإنجاز ويحقق ضمانة مهمة من ضمانات جذب الاستثمار، وأن إطلاق الخدمات الإلكترونية جاء لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة.

وأوضح العموش أن جميع وثائق دائرة الأراضي والمساحة اليوم تحمل رمز الاستجابة السريع (QR code)، مشيرا إلى أن الدائرة وفرت العديد من نوافذ الدفع الإلكتروني، لتمكين المواطنين من الدفع وعدم استغلالهم.

وتابع، أن الوثائق التي تم إيقاف استقبالها يدوياً بشكل مباشر من متلقي الخدمة تشكل غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة لتغطية معظم احتياجات المواطنين وهي "إخراج قيد وبيان تغير ومخطط الأراضي وشهادة عدم وجود أملاك وكشف أملاك" باستثناء إصدار صورة إخراج قيد للوكالات والذي سوف يتم إصداره من خلال مديرية التسجيل لحين السير بإجراءات اعتماده بالتنسيق مع وزارة العدل.

وأكد العموش أن العمل جارٍ نحو أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة ضمن الخطة للتحول الإلكتروني وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن والرامية إلى التسهيل على المواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم وللمستثمرين. (بترا)

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