الأراضي توقف طلبات إصدار وثائق يدويا بداء من 11 شباط

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد
العموش، أن الدائرة ستوقف استقبال طلبات إصدار وثائق الدائرة من خلال المراجعة
المباشرة لمديريات تسجيل الأراضي اعتباراً من تاريخ 11 شباط/ فبراير الحالي.
وقال العموش في تصريح لوكالة (بترا)، إنه سيتم
الاكتفاء بالاستفادة من إصدار الوثائق إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني
للدائرة أو عبر تطبيق سند، الأمر الذي سيوفر على طالبي
الخدمة سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو مستثمرين اختصار الوقت والجهد والمال
وتحقيق المزيد من الشفافية في تقديم الخدمات.
وأضاف أن عمل الدائرة سيشهد نقلة نوعية من خلال
أتمتة خدماتها بشكل كامل، لافتا إلى أن الدائرة أعادت هندسة الإجراءات بما يوفر
بيئة تتوافر فيها السرعة في الإنجاز ويحقق ضمانة مهمة من ضمانات جذب الاستثمار،
وأن إطلاق الخدمات الإلكترونية جاء لتمكين المواطنين من الحصول على خدمات الدائرة
إلكترونياً، دون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة.
وأوضح العموش أن جميع وثائق دائرة الأراضي
والمساحة اليوم تحمل رمز الاستجابة السريع (QR code)، مشيرا إلى أن الدائرة
وفرت العديد من نوافذ الدفع الإلكتروني، لتمكين المواطنين من الدفع وعدم استغلالهم.
وتابع، أن الوثائق التي تم إيقاف استقبالها
يدوياً بشكل مباشر من متلقي الخدمة تشكل غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة
لتغطية معظم احتياجات المواطنين وهي "إخراج قيد وبيان تغير ومخطط الأراضي
وشهادة عدم وجود أملاك وكشف أملاك" باستثناء إصدار صورة إخراج قيد للوكالات والذي
سوف يتم إصداره من خلال مديرية التسجيل لحين السير بإجراءات اعتماده بالتنسيق مع
وزارة العدل.
وأكد العموش أن العمل جارٍ نحو أتمتة جميع
الخدمات التي تقدمها الدائرة ضمن الخطة للتحول الإلكتروني وبما يترجم التوجيهات
الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة
للمواطن والرامية إلى التسهيل على المواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة
ويسر وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم وللمستثمرين. (بترا)
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