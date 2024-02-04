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الأردن يعزي بضحايا حريق غابات إقليم فالبارايسو في تشيلي

2/4/2024 2:25:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمّان أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديقة بضحايا الحريق الذي اندلع في غابات إقليم فالبارايسو وسط البلاد، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف وتضامن المملكة مع حكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديقة، معرباً عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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