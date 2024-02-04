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إنزالان جويان على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/77

2/4/2024 2:25:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الهولندي إنزالين جويين على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77.
واحتوت المساعدات التي تم إنزالها على مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.
وتأتي هذه العملية بتنفيذ من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييداً من الجانب الهولندي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودورها المحوري المهم الذي تقوم به في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.
وتؤكّد القوات المسلحة أنها مستمرة بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأهل في قطاع غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، ومساندة القطاع الصحي في القطاع، وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.

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