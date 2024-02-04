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لبيد: بن غفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية

2/4/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واجه وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير انتقادات حادة بسبب تصريحاته لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

ودعا بن غفير إلى "تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك" قائلا إن الرئيس الأميركي جو بايدن "بدل أن يقدم الدعم الكامل لنا فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة، وذلك يذهب إلى حماس" واعتبر أن سلوك واشنطن سيكون مختلفا تماما لو كان دونالد ترامب بمنصب الرئاسة.

وردا على ذلك، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يأمر بن غفير بالتوقف عن الإضرار بعلاقات "إسرائيل" الخارجية.

من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن "بن غفير أثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية، ونتنياهو لا سيطرة لديه على المتطرفين بحكومته" وأكد أن "تصريحات بن غفير هجوم مباشر على مكانة إسرائيل الدولية وتضر بأمنها".

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