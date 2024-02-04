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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لحرب الإبادة على القطاع

2/4/2024 2:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضافت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال ارتكبت 14 مجزرة في غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و178 مصابا خلال 24 ساعة.

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