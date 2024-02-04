صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لحرب الإبادة على القطاع

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لحرب الإبادة على القطاع
التاريخ
2/4/2024 2:25:18 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد ضحايا
العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا منذ 7
أكتوبر/ تشرين الأول.
وأضافت الوزارة في بيان، أن قوات الاحتلال
ارتكبت 14 مجزرة في غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و178 مصابا خلال 24 ساعة.
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