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انطلاق فعاليات مؤتمر فلسطين جوهر الصراع العربي الإسرائيلي

2/4/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شارك رئيس مجموعة السلام العربي علي ناصر محمد ‏والأمين العام للمجموعة المهندس سمير حباشنه صباح اليوم السبت في فعاليات مؤتمر "فلسطين جوهر الصراع العربي الإسرائيلي" الذي تنظمه نقابة اتحاد كتّاب مصر، برعاية رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادي وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية الأسبق عمرو موسى والكاتب عبد الله السناوي وأمين عام المؤتمر الشاعر مصباح المهدي.

وتناول المتحدثون جوانب الصراع العربي الإسرائيلي وقضية العرب الأولى قضية فلسطين وحرب الإبادة التي تتعرض لها غزة والمدن الفلسطينية منذ نحو 4 أشهر وما تشهده المنطقة جرّاء هذه الحرب الوحشية من توترات في البحر الأحمر واليمن والعراق وسورية ولبنان.

وتحدث ناصر عن الجهود التي تقوم بها مجموعة السلام العربي لدعم قضية الشعب الفلسطيني وتوحيد قياداته في قيادة موحدة تناضل من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ودعا الحباشنه إلى ضرورة قيام مشروع عربي يعيد للأمة وحدة الموقف والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي وإحياء مفهوم الأمن القومي حمايةً للأرض والثروات العربية واخترتم سيادة أقطارنا وإنهاء التدخلات الأجنبية بشؤونها؛ بما في ذلك اتخاذ موقف موحد من القضية الفلسطينية تحقيقاً لطموحات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وتناول موسى الجهود السياسية التي تبذل حاليا، وضرورة أن تتوحد الجهود العربية حتى لا يتم الالتفاف على ما قدمته المقاومة الفلسطينية من تطور نوعي في مسار القضية التي أصبح العالم جميعا ولأول مرة يؤيد الرواية الفلسطينية في مواجهة العدوان والإبادة الجماعية الصهيونية للشعب الفلسطيني.

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