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حزب الله ينعى اثنين من مقاتليه

2/4/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استشهاد اثنين من مقاتليه بالقصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.
ونعى الحزب في بيانه المقاتلين "محمد جودات يحيى علي الهادي مواليد عام 1995 وعباس علي مبارك "أبو هادي" مواليد عام 1990، من بلدة الطيبة في جنوب لبنان".

ونشر الحزب نتائج عملياته أمس السبت التي استهدف من خلالها مواقع الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وجاء في بيانه: "ففي القطاع الشرقي تم استهداف موقع السمّاقة وموقع الرمتا وموقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية بالأسلحة الصاروخيّة وتحقيق إصابات مباشرة".

وأضاف: "في القطاع الغربي، تم استهداف قاعدة خربة ماعر ومستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي عيتا الشعب ويارون.

وقال: "تم استهداف تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة يرؤون بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة كرد على الاعتداءات الإسرائيلية على بلدة بليدا مساء أمس، وتجمّع لجنود العدو الإسرائيلي في تلّة الكوبرا بالأسلحة الصاروخيّة وثكنة بيرانيت بصاروخَي فلق 1 وإصابتها إصابة مباشرة".

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