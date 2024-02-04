المقاومة الفلسطينية تجبر أميركا والغرب على تغيير مواقفهما

MENAFN - Alghad Newspaper) د هايل ودعان الدعجة

بسقوط الكيان الاسرائيلي المثخن بالانكسارات عسكريا واقتصاديا واخلاقيا واعلاميا على خلفية ضربة طوفان الاقصى الموجعة ، سقطت معه مجموعة من دول المنظومة الغربية الداعمة له حد الشراكة في الابادة الجماعية التي ارتكبها وما يزال في غزة .

وأكثر ما كان يميز هذه السقوط هو اللامبالاة التي رافقته اسرائيليا وغربيا ، وربما الدافع وراء ذلك هو الاستخفاف في المواجهة مع المقاومة الفلسطينية ، واعتبار هزيمتها مسألة وقت ، بعدها تطوى صفحات هذا السقوط طالما ان القوة هي من تفرض عناوين الاخبار والاحداث التي على العالم تداولها . الا ان المفاجأة كانت بعكس ما كان يصوره او يتخيله صاحب سيناريو القوة ، وهو يشاهد هذا التطور النوعي في اساليب المقاومة الهجومية والدفاعية ، بطريقة اذلت الكيان الاسرائيلي واهانته واربكت حساباته ، واثارت العديد من الاسئلة حول حقيقة قوته العسكرية ، وما اذا كان يستطيع الدفاع عن نفسه امام هذا التطور النوعي الذي احدثته المقاومة الفلسطينية في اساليبها العسكرية ، مكبدة هذا الكيان الكثير من الخسائر المادية والبشرية ومن موقع الند للند ، حتى بات سماع الاخبار التي تتحدث عن قتل اعداد كبيرة من ضباط وجيوش العدو الاسرائيلي وتدمير العديد من الياته ودباباته ومعداته ايضا من الامور العادية والمألوفة، بعد ان كانت من المحرمات والمستحيلات ومن الصعب تصور وقوعها وحدوثها .. فكيف وقد باتت اخبارا يومية روتينية تتداولها وسائل الاعلام العالمية المختلفة ، وذلك بالرغم من الدعم المالي والعسكري الاميركي والغربي اللامحدود له.



وربما هذا ما فاجأ العدو الاسرائيلي ( والغرب ) وصدمه ، وجعله يتخبط ويفقد صوابه وهو يمارس ابشع المجازر والجرائم والابادة الجماعية بحق المدنيين والمرافق المدنية في غزة كما تعكس ذلك الارقام الكبيرة جدا بعدد الشهداء والمصابين والمفقودين ، وحجم الدمار الهائل الذي شهدته البيوت السكنية والمرافق والبنية التحتية في غزة . الامر الذي احدث غضبا عالميا ترجم الى تظاهرات عالمية شملت جميع دول العالم ، وتحديدا في الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية التي بات عليها ان ترد على شعوبها عن سبب دعمها لهذه الابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي .. لا بل ومشاركته في ارتكابها، وهي الشعوب التي يفترض انها متحضرة وتنتمي لمنظومة قيمة واخلاقية جعلت من الدفاع عن كرامة الانسان وقيمته وحريته هدفها وشعارها .

فاذا بها تصعق وهي ترى حكوماتها تنقلب على المبادئ والقيم والمعايير الانسانية التي تبنتها على خلفية موقفها الداعم حد الشراكة للابادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي.



مما اشعر هذه الحكومات بالحرج امام شعوبها على وقع حالة التناقض التي وسمت موقفها من احداث غزة . صاحب ذلك قناعتها بعدم امكانية هزيمة المقاومة الفلسطينية التي فرضت وقائع جديدة في معادلة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي ، دفعت الغرب الى التفكير بتغيير مواقفه وبإعادة حساباته وترتيباته في التعاطي مع ملف القضية الفلسطينية بحسابات سياسية اساسها ايجاد افق سياسي يضمن حل هذا الصراع ، حيث بدأنا نسمع مؤخرا عن استعداد الولايات المتحدة وبريطانيا للاعتراف بالدولة الفلسطينية ، التي اكد الاتحاد الاوروبي وكل من فرنسا والمانيا ايضا على ضرورة اقامتها وفقا لحل الدولتين .

بما يمكن اعتباره من اهم التطورات التي انطوى عليها طوفان الاقصى بعد ان تأكد الغرب واقتنع بان اسرائيل كيان هش وضعيف ، ولا يمكنه العيش بامن واستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين .