جيش الاحتلال: لن ننتصر دون إعادة سكان غلاف غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقر قائد الجبهة
الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو بوجود أزمة ثقة عميقة مع سكان غلاف غزة.
وقال ميلو: "لقد
فشلنا في صد هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وسنجري
تحقيقا"، مؤكدا أن الجيش لن ينتصر دون إعادة سكان الغلاف لمنازلهم.
بدورها، قالت القناة
12 العبرية إن الجيش ووزارة الدفاع أنهيا توزيع أسلحة ومعدات قتالية لوجيستية في
70 بلدة بغلاف غزة. (الجزيرة نت)
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