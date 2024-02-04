Monday, 05 February 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال: لن ننتصر دون إعادة سكان غلاف غزة

2/4/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر قائد الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو بوجود أزمة ثقة عميقة مع سكان غلاف غزة.

وقال ميلو: "لقد فشلنا في صد هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وسنجري تحقيقا"، مؤكدا أن الجيش لن ينتصر دون إعادة سكان الغلاف لمنازلهم.

بدورها، قالت القناة 12 العبرية إن الجيش ووزارة الدفاع أنهيا توزيع أسلحة ومعدات قتالية لوجيستية في 70 بلدة بغلاف غزة. (الجزيرة نت)

MENAFN04022024000072011014ID1107807975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث