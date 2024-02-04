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قصف جوي إسرائيلي يستهدف مدينتي غزة ودير البلح

2/4/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بقصف جوي.

وقالت قناة الجزيرة، إن غارات جوية متتالية تستهدف مواقع مختلفة وسط وشرق وغرب مدينة غزة.

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