قصف جوي إسرائيلي يستهدف مدينتي غزة ودير البلح

قصف جوي إسرائيلي يستهدف مدينتي غزة ودير البلح
التاريخ
2/4/2024 2:25:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استهدف الجيش الإسرائيلي منزلا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بقصف جوي.
وقالت قناة الجزيرة، إن غارات جوية متتالية تستهدف مواقع مختلفة وسط وشرق وغرب مدينة غزة.
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