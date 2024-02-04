نتنياهو: الأونروا جزء من المشكلة ويجب استبدالها

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهلا أحتاج إلى مساعدة لإدارة علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف نتنياهو أنه "يقدر بشدة دعم الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن، ولا يعني ذلك أنه ليس بينهم خلافات".
وتابع: "لن ننهي الحرب على غزة قبل تحقيق جميع الأهداف المتمثلة بالقضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين".
وزعم أن "الأونروا جزء من المشكلة وليس الحل وحان الوقت لاستبدالها بكيانات أخرى"
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