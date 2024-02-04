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نتنياهو: الأونروا جزء من المشكلة ويجب استبدالها

2/4/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهلا أحتاج إلى مساعدة لإدارة علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف نتنياهو أنه "يقدر بشدة دعم الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن، ولا يعني ذلك أنه ليس بينهم خلافات".

وتابع: "لن ننهي الحرب على غزة قبل تحقيق جميع الأهداف المتمثلة بالقضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن الإسرائيليين".

وزعم أن "الأونروا جزء من المشكلة وليس الحل وحان الوقت لاستبدالها بكيانات أخرى"

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