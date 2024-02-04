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الاحتلال والمستوطنون ينفذون 1593 اعتداء بالضفة الشهر الماضي

2/4/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1593 اعتداء بالضفة الغربية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في بيان، إن المستوطنين سرقوا 47 رأسا من الماشية، و3 جرارات زراعية، إضافة إلى خيمتين.

وأضاف شعبان أن قوات الاحتلال استولت على 82 مركبة، و7 تسجيلات كاميرات مراقبة، و15 جرافة وشاحنة، كما تم تسجيل 19 حالة سرقة لأموال ومصاغات ذهبية، بالإضافة إلى الاستيلاء على 60 رأسا من الماشية.

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