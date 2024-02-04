وزير خارجية العراق: بلادنا ليست مكانا لاستعراض القوة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين إن العراق ليس المكان المخصص لتوجيه الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.
وأضاف أن الحكومة هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمساس بها اعتداء على سيادة العراق.
كما دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن الخيارات العسكرية لتفادي التصعيد بالمنطقة.
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