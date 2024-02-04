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وزير خارجية العراق: بلادنا ليست مكانا لاستعراض القوة

2/4/2024 2:25:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين إن العراق ليس المكان المخصص لتوجيه الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.
وأضاف أن الحكومة هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمساس بها اعتداء على سيادة العراق.
كما دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتخلي عن الخيارات العسكرية لتفادي التصعيد بالمنطقة.

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