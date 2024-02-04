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حزب الله: استهدفنا موقع المرج بالأسلحة المناسبة

2/4/2024 2:25:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقع المرج ومبنيين في مستعمرة المنارة بـ"الأسلحة المناسبة" وحقق فيها "إصابات مباشرة".
كما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.
وأضاف أن صفارات الإنذار دوت مجددا في كريات شمونة ومرغليوت والمنارة بإصبع الجليل قرب الحدود اللبنانية.

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