حزب الله: استهدفنا موقع المرج بالأسلحة المناسبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال حزب الله اللبناني إنه استهدف موقع المرج ومبنيين في مستعمرة المنارة بـ"الأسلحة المناسبة" وحقق فيها "إصابات مباشرة".
كما أفاد مراسل الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.
وأضاف أن صفارات الإنذار دوت مجددا في كريات شمونة ومرغليوت والمنارة بإصبع الجليل قرب الحدود اللبنانية.
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