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أبو عبيدة: دمرنا 43 آلية للاحتلال وقتلنا 15 من جنوده خلال أيام

2/4/2024 2:25:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكّد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، "تمكن مجاهدي القسام خلال الأيام الماضية من تدمير 43 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وقتل 15 من جنود الاحتلال من نقطة الصفر، وقنص ضابط وجندي وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح".
وأضاف، في بيان مساء اليوم الأحد، "فجرنا مدخل نفق في عدد من جنود العدو، واستولى مجاهدونا على 4 طائرات دون طيار، ودكوا حشودا عسكرية بقذائف الهاون في كافة محاور القتال".
كما أشار إلى أن "مجاهدي القسام وجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها، واستهدفوا مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل وأوقعناهم بين قتيل وجريح جنوب غرب مدينة غزة".
وكانت كتائب "القسام"، قد قالت في وقت سابق من اليوم الأحد، إنها استهدفت 3 دبابات تابعة للاحتلال، من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" في منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة.
وأضافت في بيان تلقته "قدس برس"، تمكن "مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني في محيط منطقة الصناعة جنوب غرب مدينة غزة".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد اعترف صباح اليوم الأحد، بمقتل أحد جنوده بنيران المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.
وقال إن "جنديا من كتيبة الهندسة قتل أمس السبت في معركة جنوب قطاع غزة".
وسمح بالكشف عن هوية الجندي القتيل وهو شمعون يهوشع أسولين، ويبلغ من العمر (24 عاما)، ويتبع كتيبة الهندسة (924) التابعة للواء (هرئيل 10).
وارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 562 قتيلا، وفقا لجيش الاحتلال، الذي كذبته المقاومة الفلسطينية، وأكدت أن "العدد أكثر من ذلك بكثير، وأن الاحتلال يتعمد إخفاء عدد قتلاه".

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