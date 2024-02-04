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غياب التعمري يضرب نتائج مونبيليه بالدوري الفرنسي

2/4/2024 2:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة - الغد - يعاني فريق مونبيليه الذي ينشط في صفوفه نجم المنتخب الوطني موسى التعمري، خلال مرحلة الإياب من بطولة الدوري الفرنسي، في 3 مباريات خاضها خلال تواجد نجمه الأول مع“النشامى” في بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.
وخاض مونبيليه خلال تواجد التعمري في البطولة الآسيوية 3 مباريات، حيث بدأ مرحلة الإياب بالخسارة من فريق ستاد بريست بهدفين دون مقابل، فيما تعادل مع ليل بدون أهداف، قبل أن يتعثر مجددا بالخسارة بهدفين لهدف أول من أمس على يد رين، أي أنه فقد خلال الأسابيع الماضية 8 نقاط مهمة ضمن سعيه للبقاء في مركز آمن على سلم الترتيب.
وأصبح مونبلييه يحتل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز 17 وقبل الأخير والمؤدي إلى الهبوط للدرجة الثانية، ما يعني بأن الفريق مهدد بالتراجع أكثر وأكثر في المرحلة المقبلة، لا سيما بأن مسيرة المنتخب الوطني ما زالت قائمة في البطولة القارية.
ونجح التعمري في تسجيل 3 أهداف ببطولة الدوري الفرنسي، إلى جانب صناعته ومساهمته بنقاط وأهداف عديدة مع فريقه، كما سجل هدفين بمرمى كليرمون فوت 63، إلا أن المباراة توقفت في الدقائق الأخيرة، وتم إعادتها بسبب أعمال شغب من قبل الجماهير، ليتم شطب الهدفين اللذين سجلهما التعمري بتلك الموقعة.
وجاء التعمري (26 عاما) إلى مونبيليه الصيف الماضي قادما من أود هيفرلي لوفين البلجيكي، بعقد يمتد لثلاثة مواسم، علما بأنه لعب أيضا مع أبويل نيقوسيا القبرصي بالقارة الأوروبية، فيما مثل فريقي شباب الأردن والجزيرة على الصعيد المحلي.
وتنتظر مونبيليه مباراة مهمة في دور ثمن النهائي ببطولة كأس فرنسا بعد غد الأربعاء أمام نيس، إذ سيستمر غياب التعمري عن فريقه، حتى انتهاء مشوار“النشامى” بالبطولة، علما بأنه في حال فوز المنتخب الوطني بالمباراة المقبلة، فإن النهائي سيقام يوم العاشر من الشهر الحالي.

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