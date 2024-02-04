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العود والبخور.. إليك أبرز الفوائد العلاجية والروحانية

2/4/2024 2:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - يستخرج العود من أشجار العود المتواجدة في أحد الدول المنتجة للعود ومن ضمنها (ماليزيا – إندونيسيا – تايلاند.. وغيرها) ويتم استخلاص مادة العود من الخشب للحصول على أحد أشهر المواد العطرية ذي الروائح الجميلة التي اشتهر استخدامها في دول الخليج العربي وسائر الدول العربية الأخرى.
واشتهر استخدام عود البخور من الزمن القديم وصولاً إلى وقتنا الحالي وكانت تجارة العود من أهم ركائز التجارة حتى وقتنا الحالي.
بعد استخراج البخور من شجرة بخور العود التي يكثر نموها في الدول الآسيوية من خلال غابات العود المليئة بـ شجر العود و شجرة البخور والتي تتواجد في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وكمبوديا والهند والفلبين ولاوس وغيرها من الدول الأخرى، يتم تجهيزها من أجل بيعها لزبائنها العاشقين لبخور العود.
وتتفاوت كمية العود والبخور وأيضاً أسماء العود والبخور من دولة إلى أخرى ويتم تحديد أنواع البخور وأسعارها من خلال جودة العود ومميزاته وتوفره في السوق وأيضاً بلد المنتج لـ أنواع عود البخور وغيرها من الأمور الأخرى.
وغالباً يتم تبخير العود عند استقبال الضيوف وذلك من خلال وضع البخور والعود على الفحم في مبخرة العود وتمرير المبخرة على الضيوف واحداً تلو الآخر وهذا الأمر يدل على حسن الضيافة والاستقبال وهذه العادة منتشرة في دول الخليج بشكل كبير.
العود والبخور من أقدم أنواع العطور والأعشاب الطبيعية المستخدمة في الثقافات الشرقية التي تضم العرب والفرس والهنود والصينيين وغيرهم حيث يعود استخدام العود والبخور إلى آلاف السنين، عندما كانت تُستخدم في الطقوس الدينية والمناسبات الاجتماعية والعلاجات التقليدية. تميز العود والبخور برائحتهما الفريدة والمميزة التي تمتاز بالتأثير الهادئ والمهدئ للعقل والروح. ومنذ القدم، عُرفت الفوائد الصحية والروحية للاستخدام المنتظم للعود والبخور.
العود: العود عبارة عن راتنج طبيعي يُستخرج من ساق أشجار خاصة، ويسمى العود أيضًا بـ"العود الهندي". يتميز برائحته الفواحة والعميقة، ويُستخدم عادةً عند حرقه لينتج دخانًا مميزًا وعطرًا يملأ المكان بالأناقة والرونق. وبالطبع تختلف قيمة العود بناء على مصدره النباتي وعمره الزمني، حيث تُعتبر أنواع مختارة من العود من بين أغلى أنواع العطور في العالم.
أما البخور مزيج من الأعشاب والراتنجات الطبيعية التي تحترق لتنتج دخانًا عطريًا. يعتبر البخور من العادات الشائعة في الثقافات الشرقية والإسلامية، حيث يُستخدم في الصلوات والمناسبات الدينية والاحتفالات. يُعتبر البخور طقسًا روحيًا يساعد على تنقية البيئة وتحسين الطاقة في المكان.
فوائد العود والبخور الصحية
يحتوي العود والبخور على العديد من المركبات الطبيعية التي تمنحهما الفوائد الصحية والروحية. إليك بعض الفوائد الرئيسية للاستخدام المنتظم للعود والبخور:
تهدئة العقل والروح: تعتبر روائح العود والبخور من أفضل الروائح التي تساعد على تهدئة العقل والروح وتخفيف التوتر والقلق. يعتبر استنشاق عود البخور أحد الطرق الفعالة للتخلص من الإجهاد وتحسين المزاج.
تحسين التركيز والذاكرة: يقال إن رائحة العود والبخور تساعد في تحسين التركيز والذاكرة وزيادة الانتباه. وهذا يجعلها مفيدة للطلاب والعاملين الذين يحتاجون إلى التركيز العالي والأداء المتميز.
تقوية الجهاز المناعي: تحتوي رائحة نسايم عود البخور على مركبات مضادة للبكتيريا والفيروسات التي تساعد في تقوية الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض.
تنقية الهواء: عند حرق البخور مثل بخور الفراشة، يتم تنقية الهواء من الروائح الكريهة والمسببة للتلوث، وهذا يساعد في تحسين جودة الهواء في المكان.
تحسين النوم: يعتبر العود والبخور مفيدين للنوم، حيث تساهم رائحتهما الهادئة في الاسترخاء والنوم بشكل هادئ وسلس.
الفوائد الروحية للعود والبخور
العود والبخور من المكونات المستخدمة في الطقوس الروحية والدينية في الثقافات الشرقية حيث تؤدي عدة أدوار منها:
تحسين الطاقة الروحية: تُعتبر رائحة عود نسائم النبيل من الروائح الملهمة والتي تساعد في تحسين الطاقة الروحية والروحانية في المكان.
تنقية البيئة الروحية: تعتقد بعض الثقافات أن حرق العود والبخور يساهم في تنقية البيئة الروحية وطرد الطاقات السلبية والشريرة.
الاسترخاء والتأمل: يُستخدم عود النبيل الأسود في العديد من الطقوس الروحية والتأملية، حيث يساعدان في الاسترخاء والتأمل وتحقيق الهدوء الداخلي.
كيفية استخدام العود
والبخور بشكل صحيح
للاستفادة القصوى من الفوائد الصحية والروحية للعود والبخور، يجب استخدامهما بشكل صحيح. إليك بعض النصائح لاستخدام العود والبخور بشكل صحيح:
استخدام مبسط: يكفي حرق كمية صغيرة من عود النفيس للاستمتاع برائحتهما الفريدة والمميزة. لا حاجة لاستخدام كميات كبيرة، فقط قطعة صغيرة تكفي.
الاستنشاق ببطء: بدلاً من التعرض للدخان بشكل مباشر، اجلس بعيدًا قليلاً عن العود أو البخور واستنشق الدخان ببطء للاستمتاع بالرائحة دون إحداث أي تهيج للجهاز التنفسي.
الاستمتاع بالهدوء: اجلس في مكان هادئ واستمتع بالرائحة والأجواء الروحية التي تحيط بك أثناء حرق بخور البحار.
استخدام العود والبخور في العلاجات التقليدية
استخدم العود والبخور منذ القدم في العلاجات التقليدية والطب البديل. إليك بعض الاستخدامات الشائعة للعود والبخور في العلاجات التقليدية:
العلاج العاطفي والنفسي: تُعتبر روائح العود والبخور مهدئة للعقل والروح، ويمكن استخدامها في العلاج النفسي والعاطفي للمساعدة على التخفيف من القلق والتوتر والاكتئاب.
علاج الصداع والشقيقة: تُعتقد بعض الثقافات أن استنشاق رائحة العود يمكن أن يساعد في تخفيف الصداع والشقيقة.
تعزيز التأمل والتأمل: يستخدم العود والبخور في الطقوس التأملية والروحانية لتعزيز التركيز والانغماس في عملية التأمل.
تنظيف المنزل الروحي: تُعتبر البخورة أو المبخرة وسيلة لتنقية المنزل من الطاقات السلبية وتحسين الطاقة الإيجابية في المكان.
* الصيدلي إبراهيم علي أبورمان
وزارة الصحة

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