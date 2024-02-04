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بعد عامين ونصف.. السفاسفة ينتهي من كتابة المصحف بخط يده

2/4/2024 2:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- أنهى الشاب الأردني أحمد عادل السفاسفة قبل أيام كتابة القرآن الكريم بخط يده، وذلك بعد أن استغرق عامين ونصف في الكتابة، في مهمة يعتبرها الأهم في حياته.
وقال السفاسفة إنه عاش أجمل فترة مع رسم حروف القرآن الكريم، وازداد تقربّا إلى الله من خلال التعامل مع آيات القرآن بشكل عميق.
وقال السفاسفة وهو معلم لمادة الجغرافيا في وزارة التربية والتعليم بالأردن بتصريحات لـ"العربية.نت" إن الفكرة جاءت خلال تصفحه لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث شاهد صفحة للخطاطين العرب يبدعون في تخطيط آيات القرآن الكريم، ومن هنا جاءت الفكرة.
عامان ونصف
ويقول المعلم السفاسفة البالغ من العمر 31 عاماً إن الفترة الزمنية وعامل الوقت كانا الأصعب في هذه المهمة التي استغرقت عامين ونصف لإنجازها دون أخطاء، حيث إن التركيز مطلوب في هذه المهمة لأن نسبة الخطأ فيها صفر.
وعن الأدوات التي استعملها يقول السفاسفة إنه استعمل الحبر العربي، وأقلاما معدنية، لإتمام المهمة الصعبة، حيث كان يكبّر الصفحة بقياس أكبر من حجمها الطبيعي للوصول إلى الشكل الصحيح لرسم الحرف، ويصوّر الصفحة تلو الأخرى لمعاينة رسمه للنسخة الأصلية من آيات القرآن الكريم.
وأوضح أنه يهوى فن الخط العربي منذ أن كان في الصف العاشر، حيث طوّر مهاراته بالتعاون مع خطاطين من محافظة الطفيلة جنوبي الأردن، موجّها شكره لكل من ساهم معه في إنجاز هذا العمل، وآملا أن يتقبل الله منه.

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