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مخترع يطور مظلة طائرة تتبعك أثناء المطر

2/4/2024 2:25:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- يمكن أن يؤدي حمل المظلة فوق الرأس أثناء هطول الأمطار إلى تشنج مؤلم في الذراع في كثير من الأحيان، ولكن مخترعا مشهورا على "يوتيوب" يقدم الحل مع مظلة طائرة تتبع المستخدم.
وتتضمن الأداة محلية الصنع مظلة صفراء متاحة ومكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد مع مراوح في النهاية. ويتعين على المستخدم التحكم في المظلة باستخدام جهاز تحكم عن بعد لضمان بقائها فوق الرأس، وفق ما نشر على موقع "روسيا اليوم".
ومع ذلك، يخطط المخترع الآن لإنشاء نسخة أفضل من المظلة يمكنها تتبع الشخص الموجود تحتها ومتابعته بشكل مستقل.
ويقول المهندس في قناة
"I Build Stuff" على "يوتيوب": "لم تتغير المظلات حقا منذ 4000 عام، والتصميم الأساسي تماما نفسه. ولكننا في عام 2024، ولا ينبغي لي حتى أن أحمل مظلتي. لذلك سأقوم اليوم بصنع أول مظلة تطير، أعني، ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟".
وكما يشير المهندس الشاب، فقد جرت محاولات أخرى لصنع مظلة طائرة في الماضي. لكنها أخطأت إلى حد كبير لأن المراوح كانت في المكان الخطأ، متصلة بالمقبض أو فوق المظلة، ما لا يترك مساحة لتدفق الهواء.
لذلك، بالنسبة لمظلته الطائرة، قام بربط المراوح بحيث تبرز من جوانب المظلة.
وتتكون المظلة من إطار مركزي على شكل X مكون من أربع أذرع مصنوعة من ألياف الكربون، وهي قوية وخفيفة في الوقت نفسه.
وتحتوي كل ذراع على مروحة ومحرك في النهاية، ما يجعل الأداة تبدو وكأنها تقاطع بين مظلة وطائرة بدون طيار.
وتم تصميم العديد من عناصر الجهاز على منصة البرمجيات Onshape قبل طباعتها يتقنية ثلاثية الأبعاد.
واستغرق بناء الجهاز "أشهرا" وتضمن انتكاسة كبيرة بسبب سوء لحام الأسلاك، لكنه في النهاية كان جاهزا للتشغيل التجريبي.
وأظهر الفيديو أن مظلته الطائرة كانت ناجحة في البداية، لكن أدنى عاصفة من الرياح تسببت في تعثرها في الجولة الثانية.
وقال مستخدم "يوتيوب": "خلال الرحلة الثانية، بدأت المظلة تنجرف بعيدا وبالكاد تمكنت من اللحاق بها في الوقت المناسب قبل أن تصطدم بالسياج".
وفي اختبار آخر في اليوم التالي، بدأت المظلة الطائرة تهتز بعنف شديد قبل أن تسقط على الأرض، ولم يكن ذلك حتى أثناء الطقس الممطر.
ومنذ ذلك الحين، أدى الإصلاح إلى جعل الجهاز "أكثر استقرارا من ذي قبل"، ولكن ما إذا كان يطير بالفعل أثناء هطول أمطار غزيرة لم يتم إثباته جديا بعد.

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