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صمود.. شباب أردنيون يؤسسون حملة إنسانية لإيصال التبرعات لغزة

2/4/2024 2:25:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- رفضا لممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه الأهل في غزة، وحرب الإبادة الجماعية والتهجير وسياسة التجويع؛ هبت مجموعة من الشباب الأردني لتأسيس حملة تبرعات نقدية وعينية بعنوان "حملة صمود".
"الحملة الشعبية لدعم الأهل في غزة "صمود"، تم إطلاقها وفق أحد المؤسسين للحملة، والناطق الإعلامي انشراح البواب، في حفل أقيم في مقر "فن وشاي"، من أجل الإعلان عن إطلاق هذه الحملة وتعريف الجمهور أهدافها وكيفية إرسال التبرعات العينية والمادية.
أوضحت البواب، أن هذه الحملة التي جاءت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وجمعية البشائر الخيرية، والهلال الأحمر الفلسطيني، وسيكون مقر تسليم التبرعات في "فن وشاي"، ثم تسليمه للهيئة الخيرية التي ستقوم بالتنسيق مع الهلال الأحمر لاستلام وتوزيع هذه التبرعات.
واستعرضت البواب، فكرة هذه الحملة والهدف من تأسيسها قائلة: "إن الحملة الشعبية لدعم الأهل في غزة (صمود)"، هي حملة شعبية تطوعية منظمة طويلة الأمد، تهدف إلى دعم أهلنا في غزة، تجمع أوجه العطاء والتضامن والتعاون والعلاقة الوثيقة مع جمعيات وهيئات محلية عدة، وفئات المجتمع الأردني كافة".
وأضافت البواب، نسعى في حملة صمود للشفافية والمصداقية دائما، ونحرص على أن أي تبرع يقدم للحملة يصل للأهل في غزة كاملا لتغطية احتياجاتهم، وتأكيد مبدأ التطوع، فالقائمون على هذه الحملة مئات من المتطوعين، من أصحاب الخبرات المتنوعة، يدفعهم الإيمان بواجبهم جميعا من أجل إيصال الصوت المؤثر، كداعمين أساسيين لصمود أهل غزة.
وأوضحت البواب، نستقبل التبرعات العينية من مختلف أنحاء المملكة إضافة إلى التبرعات النقدية التي سيتم استخدامها لتمويل الاحتياجات العينية التي يحتاجها الأهل في غزة، من خلال التعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية وبالتنسيق مباشرة مع الهلال الأحمر الفلسطيني وغيرها من المنظمات الدولية.
وقالت البواب: "إن الحملة ستبدأ بجمع المساعدات الإغاثية الطارئة وتنتقل بعد ذلك للعمل على المديين المتوسط والطويل من أجل الدعم الكبير والمستدام للبنية التحتية والمعيشية، للمساهمة في صمود أهل غزة وحقهم في البقاء بكرامة وعزة، في أرضهم.
إحدى الداعمات لهذه الحملة الفنانة سمر دودين، التي قرأت في الحفلة قصيدة لمحمود درويش وهي بعنوان "صمت من أجل غزة" يقول في مقطع من القصيدة: "لأن الزمن في غـزة شيء آخر.. لأن الزمن في غـزة ليس عنصرا محايدا‏ إنه لا يدفع الناس إلى برودة التأمل. ولكنه يدفعهم إلى الانفجار والارتطام بالحقيقة".
وفي تصريح خاص لـ"الغد"، حول فكرة هذه الحملة، قالت البواب: "الفكرة جاءت من سؤال طرحنا على بعضنا البعض نحن المؤسسون: "ليندا خوري، عمرو سمهوري، رهف ابو ضحى، سعد دروزة، وانشراح البواب"، والسؤال هو "كيف يمكن أن نساعد أهلنا في غزة"، من هنا انبثقت فكرة "الحملة صمود"، وتهدف للوصول لكل محافظات المملكة وقراها ومدنها ومخيماتها، من أجل دعم الأهل في غزة وفلسطين، مبينة أن جميع التبرعات سيتم تسليمها للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي ستقوم بتسليم التبرعات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن ما يميز هذه الحملة هو أنها "حملة تطوعية مستقلة"، تهدف إلى جمع التبرعات للأهل في غزة من أهلنا في الأردن.
وأضافت البواب، "طفولتي لم تكن في فلسطين، ولكن عندما زرتها لأول مره كان عمري (26) عاما، وعندما ذهبنا من أجل زيارة القدس التي طالما حلمت بزيارتها، ووصلت إلى القدس أوقفني جندي إسرائيلي وقال لي: "ممنوع تدخلي القدس؟ سألته لماذا؟ قال: أنت بحاجة إلى تصريح من الجيش الإسرائيلي لتدخلي القدس". قلت له معي تصريح قال: "التصريح الذي معك هو فقط لمناطق السلطة الفلسطينية والقدس ليست ضمن هذه المناطق".
تابعت البواب، "لحظتها شعرت بحجم القهر الذي سكن قلبي. وأنا أشاهد كيف أن من يحمل الجنسية الأجنبية أوروبية او أميركية يدخل ويخرج من القدس من دون أن يسأل عن تصريح، وأنا بنت القدس امنع من دخولها إلا بتصريح من جيش الاحتلال. في لحظة المنع تلك، تذكرت قصص سيدي وستي وأمي وخالي عن فلسطين التي انتزعوا منه انتزاعا".
وقالت البواب: "شن الاحتلال الصهيوني الحرب على غزة وأصبحنا نشاهد المجازر التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال على الهواء مباشرة، وكيف كانت ردة فعل الأمهات والآباء وهم يودعون أبناءهم الشهداء ويرددون "فدى الأرض وفدى الأقصى"، كان الغضب يشتعل في داخلي ولا أعرف كيف أفرغه، مرة كنت أشارك مظاهرات، أو فعاليات تقام لفلسطين، وعلى السوشال ميديا بنشر الأخبار والصور، وطوال الوقت كنت أطرح على نفسي السؤال الآتي، "كيف أساعد أهلنا في غزة"؟، حتى انبثقت فكرة "حملة صمود".
واختتمت انشراح حديثها بالقول: "إن حملة "صمود" تستقبل التبرعات العينية من مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى التبرعات النقدية التي سيتم استخدامها لتمويل المزيد من الاحتياجات المطلوبة لأهل غزة، وكامل قيمة التبرعات سيتم إيصالها إلى غزة من دون نقصان".

MENAFN04022024000072011014ID1107807963

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