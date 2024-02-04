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الحنين لعبق الأماكن القديمة.. حينما يهرب الإنسان من التكلف ويبحث عن السكينة

2/4/2024 2:25:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- داهمت الذكريات، بكل ما فيها، مخيلة الخمسينية لانا عمر، حينما زارت بيت جدها القديم "العقد" بعد سنوات من الاغتراب، لتنساب دموعها وهي تناظر تلك الزوايا التي عاشت فيها ذكريات الطفولة والشباب وسط عائلتها الممتدة الكبيرة، لتعود مرة أخرى إلى تكرار زيارة كل ما هو قديم، علها تسترجع "جميل الذكريات".
"للأماكن القديمة روائح تقود إلى فتح باب الذكريات على مصراعيه"، وهذه القاعدة يتبعها كثيرون في حياتهم اليومية، حيث يتعمدون بين الحين والآخر زيارة الشوارع والمباني القديمة، والأحياء التي ما تزال محافظة على كيانها وطبيعتها، بهدف التخلص من الضغوط اليومية في الحياة المتسارعة والتي تتطلب الكثير من الكماليات ويبتعد فيها الإنسان عن طبيعته ويحتاج إلى الكثير من التكلف، سواء بطريقة "الجلوس، الأكل، وحتى الحديث المقنن".
وتقول لانا، إنها تبحث كثيراً عن تلك الأماكن التي تحمل طابع البساطة في كل تفاصيلها، سواء أكانت بيوتا قديمة، ديكورات، مطاعم، أو مواقع جلسات عائلية، حيث ترى أنها فرصة للابتعاد عن الحياة التي نعيشها الآن.
ولكونها مغتربة في أوروبا، فإنها تشعر بالحنين الدائم للأيام القديمة، التي عاشتها في كنف عائلتها في إحدى قرى الجنوب، لذا، زيارة تلك الأماكن والجلوس فيها لا يعني لها فقط الترفيه، وإنما "تنفس الكثير من الطاقة الإيجابية التي تحتاجها بين الحين والآخر".
قد تكون العديد من "الترندات" التي تظهر بشكل متكرر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الأماكن القديمة، بشوارعها، وأحيائها، ورائحة المخابز التي تفوح منها، وتصويرها بطريقة مميزة تظهر مدى جمال هذا المكان ولمس عبق الماضي فيه، هي ما جعل الكثيرين يحاولون الوصول إلى تلك المواقع والجلوس فيها والتصوير كذلك، ما أسهم في زيادة نسبة الإقبال عليها من الزوار من داخل وخارج المملكة.
كما دفع هذا الإقبال الكثير من المحال التجارية إلى اتباع طريقة تراثية بالعرض للمنتجات والديكور وبطابع قديم جداً، كما في المطاعم بالمناطق التراثية أو الحارات والمدن ذات الطابع التراثي، لتكون ضمن هذا النهج المتبع بجلسات هادئة وبسيطة ومنتجاتها كذلك قريبة من الطابع ذاته، من مأكولات، حتى باتت من أكثر الأماكن زيارة الآن في المملكة.
تبين إحدى الدراسات النفسية المتعلقة بالأمكنة، أن "زيارة أماكن حدوث الذكريات أو العودة إلى المنزل القديم مرة أخرى، قد تعطينا إشارات كبيرة على استعادة الذكريات الشخصية واستردادها، وهذا من شأنه أن يساعد الإنسان على تنشيط ذاكرته التي تعمل بهدوء في مثل تلك الأماكن وتجدد الأفكار، ومع تقدم السن، يصبح الناس أكثر اتكالاً على المؤشرات الخارجية، مثل الأصوات أو الصور، لاسترجاع الذكريات"، وفق ما تبينه الدراسة التي تتعلق بـ"أهمية استعادة الذكريات".
البعد عن التفاصيل الحديثة والتكلف والشعور بالهدوء والطمأنينة في مثل تلك الأماكن، له دلالات كبيرة، وهنا يبين الاستشاري النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، أن المتغيرات والتطور في الحياة هو "نسق حياتي لا بد منه"، فالتغيير والتطور قد يختلفان بأنماط وطبيعة المتطلبات من جيل الى آخر، ولكن يبقى الحنين للماضي حاضراً، وبخاصة لدى الأجيال التي نشأت وترعرعت في بيئة معينة.
ويعتقد مطارنة أن الإنسان الذي يزور تلك الأماكن البسيطة القديمة يصبح قادراً بشكل أكبر على استرجاع تلك الأوقات ببساطتها وعفويتها، وهو ما يعد تأثيرا لحالة من الإيجابية والفرح الداخلي، وعنصرا من الجذب للماضي، في ظل كل تلك التعقيدات في هذا الوقت المتسارع التطور والنمو، وجميعنا يعلم أن الحياة في السابق كانت قائمة على الحب والبساطة والدفء، والمجتمع كان منتجاً وليس فقط مستهلكاً، وفيها الكثير من أشكال التكافل الاجتماعي، والتواصل بين الناس.
ومع التطور المشهود على مستوى العالم، كان المجتمع متفاعلاً مع كل هذه التطورات والثقافات المختلفة، ونعيش في حالة من عدم التجانس، كما يرى مطارنة، وبات المجتمع يضم أجناساً مختلفة الثقافات، وبات البحث عن المجاراة واعتماد الكماليات كـ"أساسيات" جزءا من ثقافة المجتمع السائدة، حتى تحول فعلياً إلى مستهلك بشكل كبير، حيث كان الفرد في السابق يحصل على المعرفة من البيئة والنمط والتربية والعادات الاجتماعية، لكن بات العالم الافتراضي وشبكة الإنترنت منبع المعرفة والثقافة، وهذا كله أحدث تغييرا في طباع الناس وتفكيرهم، وزاد من التعقيد المجتمعي.
من هنا، أصبح لدى الناس، مع مرور الوقت، حنين للأيام الماضية وللأماكن والبساطة التي كانوا فيها، وأصبحوا يتمنون العودة لتلك الفترة، في الوقت الذي يبين مطارنة أن الهجرة من القرية للمدينة ومغادرة فضاء واسع وأرض واسعة وبساطة وحياة تكاليفها أسهل، لم تكن سهلة، خصوصا مع الدخول بدوامة من القلق والتوتر، والحنين للماضي بات متنفساً لهم.
لذلك، تكون العودة بالبحث عن الأماكن التي تذكر بحياة سابقة وكل شيء قديم أصبح له معنى ومكانة، لأنه يخفف عبء الحياة ويعزز من شعور الراحة النفسية بالبعد عن عقد المدينة.
من جهته، تحدث خبير التراث الأردني نايف النوايسة، أن حنين الإنسان إلى الماضي لم ينقطع منذ بداية الخليقة، لأن حلقات الزمن في الحياة وثيقة الصلة ولا تنفك عراها أبدا، وتطورها يتم بانسيابية محكمة ولا يشعر بها الإنسان إلا حينما يتعمد رصدها ويدرك حجم النقلات التي يخطوها في سيرورة الزمن.
ووفق النوايسة، فإن حلقة الماضي في زمننا هي الأطول، وهي حلقة منظورة بأشخاصها وأحداثها وأدواتها ومنجزاتها، وهي التي تشكل مع مرور الزمن تراثا متعدد الوجوه "التراث الثقافي غير المادي، والتراث المادي"، وأبواب هذا التراث كثيرة جدا، وبعض وجوه التراث يمكن استعادتها وإنتاجها وفق مستجدات العصر مع المحافظة على عراقتها.
ولا تتردد الشعوب بالعودة لتراثها المادي وغير المادي، بحسب النوايسة، لأنها ترى هويتها الثقافية الوطنية فيه، ونحن من هذه الشعوب التي تحن الى التراث في الأغاني والعادات والتقاليد والممارسات الشعبية اليومية والأماكن القديمة التي تذكرنا بالأجداد، ونسترجع من حياتنا معهم أجمل الذكريات والتي نسميها اليوم بالزمن الجميل. أما حلقة الحاضر فهي لحظية وسريعة ومنها نحيل إلى الذاكرة الكثير من تشكيلات التراث.
ووفق النوايسة، فإن المستقبل هو الحلم الذي نتصل من خلاله ونتطلع إلى الآتي بجديده وتطوره، ولكن يبقى الماضي دائماً، هو الأجمل في نفوس الناس، والذي يحمل وجوه وملامح الآباء والأجداد، وهذا الموضوع يؤكد أهمية البحث في فصول هويتنا الثقافية التراثية لأن فيها أصالتنا ومجد أمتنا وعظمة إنسانيتنا.

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