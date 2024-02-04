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تخصصات جديدة في جامعة العلوم والتكنولوجيا تلبي متطلبات سوق العمل

2/4/2024 2:23:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعزيزًا لالتزامها بمواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل المتغير، أطلقت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مجموعة جديدة من التخصصات المستقبلية في كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات وكلية الهندسة وستكون هذه التخصصات متاحة للطلبة ضمن الدورة التكميلية للعام العام الجامعي 2023-2024.
وقال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم إن هذه البرامج تتوافق مع معايير الجودة العالمية وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس التعليم العالي، واعتمادها من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بالإضافة إلى مطابقتها للمعايير الدولية، وبما يترجم رؤى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للعمل من أجل تعزيز دور الأردن كمركز ريادي في المنطقة في المجال التقني، ودعم تأهيل الموارد البشرية الأردنية وتمكينهم من القيام بدورهم في بناء مستقبل الأردن الحديث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدَّ السالم على أنه وفي ضوء التحول التكنولوجي والتقني والتغيرات المتسارعة التي تحدثها تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات، تسعى الجامعة وبكل جد من أجل تحديث وتطوير برامجها الأكاديمية واستحداث برامج نوعية جديدة تلبي متطلبات المرحلة القادمة وتمكننا من مواكبة العصر التكنولوجي والرقمي الجديد.
وتشمل التخصصات الجديدة التي ستطرح في الدورة التكميلية لهذا العام:
هندسة تصميم وتطوير المنتج: تنفرد جامعة العلوم والتكنولوجيا بتقديم هذا البرنامج المتميز على مستوى الأردن والمنطقة والذي تمّ إعداده لتوفير تعليم عالي الجودة يجمع ما بين مبادئ العلوم والتكنولوجيا الهندسية ومبادئ التصميم، ويغطي البرنامج كافة مراحل تطوير المنتج بدءًا من توليد الفكرة وتعريف المنتج إلى وضع النماذج الأولية والتصميم الابتدائي وما يليه من اختبارات للتحقق من صحة التصميم وانتهاءً بتطوير وتنفيذ المنتج (التسويق).
تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب: ويعد هذا التخصص الأول محليًا وإقليميًا ويتيح هذا التخصص للطلبة فرصة للإبداع في تصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، في مجال يُعتبر مُثيرًا ومُربحًا.
نظم المعلومات الصحية: يُعد هذا التخصص أساسيًا في تزايد استخدام التكنولوجيا في مجال الرعاية الصحية.
إنترنت الأشياء: يُعد هذا التخصص أحد المجالات الواعدة في الوقت الحالي، حيث يجسد تطبيقاته العديد من الفرص في مجالات متنوعة كالطب والهندسة.
والجدير بالذكر أنه تم تصميم جميع البرامج بعناية لضمان توفير المهارات والمعرفة اللازمة لنجاح الطلبة في سوق العمل المُتطور والمنافس في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهندسة.

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