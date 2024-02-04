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هل يلغي الطائي عقد ريجيكامب؟

2/4/2024 2:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاقمت أزمات فارس الشمال الطائي في دوري روشن، والذي يواصل الاستعدادات لخوض المباريات، بعد فترة التوقف الحالية لتعديل نتائجه السلبية السابقة، حيث أصدر الاتحاد الروماني قرارا بإيقاف مدرب الفريق ريجيكامب، ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وسط تساؤلات رياضية عن موقف إدارة الطائي بين حل معضلة المدرب أو إلغاء التعاقد معه.
ويقف سداد 200 ألف يورو من قبل المدرب الروماني ريجيكامب حائلا بينه وبين الاستمرار في تدريب فارس الشمال، حيث ألزمت غرفة فض المنازعات الرومانية المدرب بدفع قيمة الشرط الجزائي لناديه الروماني السابق، بعد عدم تنفيذه للقرار، وتحويل القضية إلى لجنة الانضباط، والتي أصدرت قرارًا بإيقاف المدرب، ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عامين، ما لم يتم دفع المبلغ المطلوب لإلغاء القرار.
وتعمل إدارة الطائي برئاسة، تركي الضبعان، على وضع التدابير الاحتياطية، ودراسة موقف الفريق، حفاظًا على حقوق النادي، وتدرس تجاوز الأزمة الفنية التي يعاني منها المدرب دوريًا، من خلال الاجتماع مع المدرب، لوضع الحلول المناسبة للطرفين، وعدم تضرر النادي.
وأكد الخبير بالقانون الرياضي، أحمد الأمير لـ((الوطن))، أن الطائي قد يتضرر من خلال إيقاف إضافي للمدرب، وفرض غرامة مالية، مشيرًا إلى أن الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، حتى لو صدر من اتحاده الأهلي، فذلك يعني تطبيقه على مستوى العالم، لأن مخالفة القرار تعني خسارة المدرب لرخصة التدريب الصادرة من بلاده.

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