هل يلغي الطائي عقد ريجيكامب؟

(MENAFN
- Al Watan) تفاقمت أزمات فارس الشمال الطائي في دوري روشن، والذي يواصل الاستعدادات لخوض المباريات، بعد فترة التوقف الحالية لتعديل نتائجه السلبية السابقة، حيث أصدر الاتحاد الروماني قرارا بإيقاف مدرب الفريق ريجيكامب، ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، وسط تساؤلات رياضية عن موقف إدارة الطائي بين حل معضلة المدرب أو إلغاء التعاقد معه.
ويقف سداد 200 ألف يورو من قبل المدرب الروماني ريجيكامب حائلا بينه وبين الاستمرار في تدريب فارس الشمال، حيث ألزمت غرفة فض المنازعات الرومانية المدرب بدفع قيمة الشرط الجزائي لناديه الروماني السابق، بعد عدم تنفيذه للقرار، وتحويل القضية إلى لجنة الانضباط، والتي أصدرت قرارًا بإيقاف المدرب، ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عامين، ما لم يتم دفع المبلغ المطلوب لإلغاء القرار.
وتعمل إدارة الطائي برئاسة، تركي الضبعان، على وضع التدابير الاحتياطية، ودراسة موقف الفريق، حفاظًا على حقوق النادي، وتدرس تجاوز الأزمة الفنية التي يعاني منها المدرب دوريًا، من خلال الاجتماع مع المدرب، لوضع الحلول المناسبة للطرفين، وعدم تضرر النادي.
وأكد الخبير بالقانون الرياضي، أحمد الأمير لـ((الوطن))، أن الطائي قد يتضرر من خلال إيقاف إضافي للمدرب، وفرض غرامة مالية، مشيرًا إلى أن الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، حتى لو صدر من اتحاده الأهلي، فذلك يعني تطبيقه على مستوى العالم، لأن مخالفة القرار تعني خسارة المدرب لرخصة التدريب الصادرة من بلاده.
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