المحترفين تغير ملاعب 3 مواجهات

(MENAFN
- Al Watan) وافقت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، على نقل مكان مواجهتي الاتحاد في الجولتين الـ20 و الـ23 أمام الرياض والأخدود، تواليًا، من إستاد الجوهرة ، إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بسبب شغل ملعب المباراة المجدول سابقًا باستضافة مواجهات بدوري أبطال آسيا.
وفي السياق نفسه، اعتمدت إدارة المسابقات، ملعب نادي الرائد، لاستضافة مباراة الرائد والفيحاء المقررة في الـ29 من فبراير الجاري، لحساب الجولة 22، بدلًا من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية قي بريدة، استنادًا للتقارير الميدانية المؤكدة لجاهزية المنشأة.
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