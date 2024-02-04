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المحترفين تغير ملاعب 3 مواجهات

2/4/2024 2:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) وافقت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، على نقل مكان مواجهتي الاتحاد في الجولتين الـ20 و الـ23 أمام الرياض والأخدود، تواليًا، من إستاد الجوهرة ، إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، بسبب شغل ملعب المباراة المجدول سابقًا باستضافة مواجهات بدوري أبطال آسيا.
وفي السياق نفسه، اعتمدت إدارة المسابقات، ملعب نادي الرائد، لاستضافة مباراة الرائد والفيحاء المقررة في الـ29 من فبراير الجاري، لحساب الجولة 22، بدلًا من ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية قي بريدة، استنادًا للتقارير الميدانية المؤكدة لجاهزية المنشأة.

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