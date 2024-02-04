200 فارس وفارسة في كأس خادم الحرمين الشريفين

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت ((لحظات العُلا)) مشاركة 200 من الفرسان والفارسات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، التي تستضيفها قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العُلا في الـ10 من فبراير الجاري، من 51 دولة في سبق للمرة الأولى بتاريخ البطولة التي تقام للمرة الخامسة.
وتقام البطولة بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية، وتعتبر إحدى أبرز الفعاليات ضمن تقويم رياضة القدرة والتحمل الدولي، وتعود بنسختها الخامسة إلى الواحة القديمة مع جائزة مالية هي الأكبر على الإطلاق في هذه الرياضة. كما تجمع البطولة المنتظرة نخبة من الفرسان المحترفين والخيول الرائعة والمدربين المحترفين.
ويتطلع عشاق رياضات الخيول لانطلاق منافسات النسخة الخامسة مع إعلان قائمة المشاركين التي تتضمن أفضل 20 فارسا في رياضة القدرة والتحمل وفق تصنيفات الاتحاد الدولي للفروسية، إلى جانب مجموعة من الفارسات المحترفات، والعديد من الفرسان الموهوبين من منطقة الخليج العربي والعالم.
وستشهد منافسات النسخة الخامسة مشاركة 5 فرسان محليين في تحديات المستوى الثاني لمسافة 120 كيلومترا، وفارس واحد في تحدي المستوى الثالث لمسافة 160 كيلومترا.
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