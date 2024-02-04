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200 فارس وفارسة في كأس خادم الحرمين الشريفين

2/4/2024 2:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت ((لحظات العُلا)) مشاركة 200 من الفرسان والفارسات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، التي تستضيفها قرية الفرسان للفروسية بمحافظة العُلا في الـ10 من فبراير الجاري، من 51 دولة في سبق للمرة الأولى بتاريخ البطولة التي تقام للمرة الخامسة.
وتقام البطولة بتنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد السعودي للفروسية، وتعتبر إحدى أبرز الفعاليات ضمن تقويم رياضة القدرة والتحمل الدولي، وتعود بنسختها الخامسة إلى الواحة القديمة مع جائزة مالية هي الأكبر على الإطلاق في هذه الرياضة. كما تجمع البطولة المنتظرة نخبة من الفرسان المحترفين والخيول الرائعة والمدربين المحترفين.
ويتطلع عشاق رياضات الخيول لانطلاق منافسات النسخة الخامسة مع إعلان قائمة المشاركين التي تتضمن أفضل 20 فارسا في رياضة القدرة والتحمل وفق تصنيفات الاتحاد الدولي للفروسية، إلى جانب مجموعة من الفارسات المحترفات، والعديد من الفرسان الموهوبين من منطقة الخليج العربي والعالم.
وستشهد منافسات النسخة الخامسة مشاركة 5 فرسان محليين في تحديات المستوى الثاني لمسافة 120 كيلومترا، وفارس واحد في تحدي المستوى الثالث لمسافة 160 كيلومترا.

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