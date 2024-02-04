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العميد بالأربعة يكمل الأربعة

2/4/2024 2:22:24 PM
(MENAFN- Al Watan) أكمل الاتحاد عقد أندية نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تغلبه على مضيفه الفيصلي 4 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، سجل للعميد عبدالرزاق حمدالله "45+5 ضربة جزاء"، نجولو كانتي "54"، أحمد حجازي "68، 80"، لينضم النمور إلى الهلال والنصر والخليج في نصف نهائي البطولة الغالية.

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