العميد بالأربعة يكمل الأربعة

العميد بالأربعة يكمل الأربعة
التاريخ
2/4/2024 2:22:24 PM
(MENAFN
- Al Watan) أكمل الاتحاد عقد أندية نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب تغلبه على مضيفه الفيصلي 4 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، سجل للعميد عبدالرزاق حمدالله "45+5 ضربة جزاء"، نجولو كانتي "54"، أحمد حجازي "68، 80"، لينضم النمور إلى الهلال والنصر والخليج في نصف نهائي البطولة الغالية.
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