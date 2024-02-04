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راكيتيتش يلتحق بالليوث

2/4/2024 2:22:23 PM
(MENAFN- Al Watan) التحق نجم الشباب الجديد، الكرواتي إيفان راكيتيتش، بمعسكر الليث المقام حاليًا في أبوظبي، الذي سيختتمه الليوث الخميس المقبل، على أن يختتم مبارياته الودية قبل العودة إلى الرياض بمواجهة كراسنودار الروسي، بعد غد.
وكان الليث خاض مباراتين وديتين خلال المعسكر، الأولى أمام سمرقند الأوزبكي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏1، والثانية أمام التعاون وانتهت بالتعادل السلبي.
وسيعود الشباب لاستكمال تحضيراته الفنية في الرياض مطلع الأسبوع المقبل، استعدادًا لمواجهة ضمك في الـ16 من فبراير الجاري، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.

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