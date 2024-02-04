راكيتيتش يلتحق بالليوث

(MENAFN
- Al Watan) التحق نجم الشباب الجديد، الكرواتي إيفان راكيتيتش، بمعسكر الليث المقام حاليًا في أبوظبي، الذي سيختتمه الليوث الخميس المقبل، على أن يختتم مبارياته الودية قبل العودة إلى الرياض بمواجهة كراسنودار الروسي، بعد غد.
وكان الليث خاض مباراتين وديتين خلال المعسكر، الأولى أمام سمرقند الأوزبكي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، والثانية أمام التعاون وانتهت بالتعادل السلبي.
وسيعود الشباب لاستكمال تحضيراته الفنية في الرياض مطلع الأسبوع المقبل، استعدادًا لمواجهة ضمك في الـ16 من فبراير الجاري، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
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