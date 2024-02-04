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عقوبة لتسلق النصب التذكارية

2/4/2024 2:22:15 PM
(MENAFN- Al Watan) استحدثت الحكومة البريطانية عقوبة لجريمة جنائية جديدة تتعلَّق بتسلق النصب التذكارية.
وأوضحت الخطة الجديدة للحكومة أن المحتجين الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب في بريطانيا يخاطرون بتعريض أنفسهم لعقوبة السجن ثلاثة أشهر، وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه إسترليني (1260 دولارا).
وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي إن الاحتجاجات الأخيرة أفرزت أقلية محدودة تبنَّت القيام بأعمال تخريب وإهانة تجاه أولئك الذين دفعوا ثمنا فادحا من أجل حقهم في الاحتجاج.
وأضاف كليفرلي: ((الاحتجاج السلمي حق أصيل هنا، لكن تسلق نصب الحرب التذكارية إهانة لذكرى هذه الرموز، ولا يمكن أن تستمر)).
وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة ستكون جزءا من خطة، ستُعلن هذا الأسبوع، لتعزيز صلاحيات الشرطة في حفظ النظام العام.

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