600 تطبيق ولعبة في Apple Vision Pro

(MENAFN
- Al Watan) دخل مطورو تطبيقات الأجهزة الذكية في سباق محموم من أجل تطوير تطبيقات لنظارة الواقع الافتراضي (في. آر) الذكية ((فيجن برو))، التي طورتها شركة الإلكترونيات الأمريكية ((آبل)).
وحتى قبل أسبوع واحد من طرحها، قد تم تطوير 150 تطبيقا فقط لهذا الجهاز المستحدث تماما بحسب تحليل مستقل لمتجر تطبيقات ((آبل آب ستور)).
وقالت ((آبل)) إن هناك أكثر من 600 تطبيق ولعبة جديدة جاهزة للعمل مع ((فيجن برو)) قبل طرحها للمستخدمين.
في الوقت نفسه، هناك أكثر من مليون تطبيق متوافق مع نظامي التشغيل ((آي. أو. إس)) و((آيباد أو. إس)) تستطيع العمل مع النظارة الجديدة، بحسب ((آبل)).
وأشار موقع ((تك كرانش))، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي طرحت فيه ((آبل)) خطة للتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي، الذي يجبر ((آبل)) على السماح لمستخدمي أجهزتها الذكية مثل آيفون وآيباد بالوصول إلى متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع الإلكتروني الأخرى.
وقد أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة ((آبل)) طرح نظارتها للواقع الافتراضي (في. آر) للبيع في الولايات المتحدة المقبل بـ3449 دولارا للواحدة. ومن المتوقع طرح الجهاز الجديد خارج الولايات المتحدة. لكن ((آبل)) لم تحدد موعدا لهذه الخطوة في أثناء إعلانها عن هذا الجهاز بمعرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات (سي. إي. إس)، الذي اختتم أعماله أخيرا.
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