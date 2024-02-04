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600 تطبيق ولعبة في Apple Vision Pro

2/4/2024 2:22:15 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل مطورو تطبيقات الأجهزة الذكية في سباق محموم من أجل تطوير تطبيقات لنظارة الواقع الافتراضي (في. آر) الذكية ((فيجن برو))، التي طورتها شركة الإلكترونيات الأمريكية ((آبل)).
وحتى قبل أسبوع واحد من طرحها، قد تم تطوير 150 تطبيقا فقط لهذا الجهاز المستحدث تماما بحسب تحليل مستقل لمتجر تطبيقات ((آبل آب ستور)).
وقالت ((آبل)) إن هناك أكثر من 600 تطبيق ولعبة جديدة جاهزة للعمل مع ((فيجن برو)) قبل طرحها للمستخدمين.
في الوقت نفسه، هناك أكثر من مليون تطبيق متوافق مع نظامي التشغيل ((آي. أو. إس)) و((آيباد أو. إس)) تستطيع العمل مع النظارة الجديدة، بحسب ((آبل)).
وأشار موقع ((تك كرانش))، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي طرحت فيه ((آبل)) خطة للتوافق مع قانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي، الذي يجبر ((آبل)) على السماح لمستخدمي أجهزتها الذكية مثل آيفون وآيباد بالوصول إلى متاجر التطبيقات وأنظمة الدفع الإلكتروني الأخرى.
وقد أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة ((آبل)) طرح نظارتها للواقع الافتراضي (في. آر) للبيع في الولايات المتحدة المقبل بـ3449 دولارا للواحدة. ومن المتوقع طرح الجهاز الجديد خارج الولايات المتحدة. لكن ((آبل)) لم تحدد موعدا لهذه الخطوة في أثناء إعلانها عن هذا الجهاز بمعرض لاس فيجاس الدولي للإلكترونيات (سي. إي. إس)، الذي اختتم أعماله أخيرا.

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