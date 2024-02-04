الفصاميون الأكثر مراجعة للعيادات النفسية

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد المراجعين في أقسام الصحة النفسية بوزارة الصحة، ممن يعاني من الفصام والاضطرابات الفصامية، خلال العام الماضي 151.959 مريضًا، حسب وزارة الصحة.
بينما سجل عدد المراجعين ممن يعاني من الاضطرابات العصابية والمرتبطة بالكرب 105.092 مريضًا، ومراجعين الاضطرابات العقلية والسلوكية نتيجة استخدام مواد مؤثرة نفسيًا 57.657 مريضًا، والمراجعين ممن يعاني من تخلف عقلي 26918 مريضًا، ومن يعانون من الاضطرابات في النماء النفسي 21873 مريضًا، واضطرابات عقلية غير محددة 21630 مريضًا، ومراجعين اضطرابات في شخصية وسلوكيات البالغ 13101 مريضًا، الاضطرابات السلوكية والعاطفية المشخصة بدايتها في الطفولة والمراهقة 13927 مريضًا، مراجعين متلازمات السلوكيات المرتبطة باضطرابات في وظائف الأعضاء 10983
MENAFN04022024000089011017ID1107807952
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.