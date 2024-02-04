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ارتفاع شهداء قطاع غزة إلى 27365 منذ بدء الحرب - جريدة الوطن السعودية

2/4/2024 2:22:02 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27365 شهيدا منذ بدء الحرب.
وتشمل الحصيلة الجديدة استشهاد 127 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما أصيب نحو 66630 شخصا منذ اندلاع الحرب. وأشارت الوزارة إلى أن "عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".
وأضافت الوزارة: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة في غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و178 مصابا خلال 24 ساعة".
وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ121، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

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