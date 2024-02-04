مواد أثرية تعود إلى القرن الأول والثاني الهجري بجدة - جريدة الوطن السعودية

مواد أثرية تعود إلى القرن الأول والثاني الهجري بجدة - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
2/4/2024 2:22:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) أعلن برنامج جدة التاريخية، بالتعاون مع هيئة التراث اليوم، عن اكتشاف ما يقارب 25 ألف من بقايا مواد أثرية يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري، وذلك في 4 مواقع تاريخية.
وشملت المواقع مسجد عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، والشونة الأثري، والخندق الشرقي، والسور الشمالي.
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