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نائب أمير مكة يترأس اجتماع المجلس المحلي بالطائف ويدشن 4 مشاريع - جريدة الوطن السعودية

2/4/2024 2:22:02 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم الأحد بزيارة محافظة الطائف.
ورأس الأمير سعود بن مشعل اجتماع المجلس المحلي في الطائف، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها، وبلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 122 مشروعا، منها 60 مشروعا لأمانة المحافظة شملت إنشاء جسور وأنفاق ومعالجة التشوه البصري والطرق والميادين والمباني وإنشاء حدائق وممرات مشاه وساحات ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وسفلتة وأرصفة وإنارة، و 8 مشاريع لشركة المياه الوطنية منها (تنفيذ عقد خزان الرحمانية، شبكة المياه بأحياء سلطانة والمضباع، استكمال الأعمال المتبقية لمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي بالحلقة الغربية، تنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف، تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الأولى والتوصيلات المنزلية لمخططات حي الرويدف، تنفيذ شبكات الصرف الصحي المرحلة الثانية والتوصيلات المنزلية لمخططات حي الرويدف، تنفيذ خطوط فرعية صرف صحي وتوصيلات منزلية مخططات حي العارمية، وتنفيذ خطوط فرعية صرف صحي لجزء من مخططات

كما تضمنت 8 مشاريع لشركة كهرباء (إيصال الخدمة الكهربائية، تعزيز وتحسين الشبكات، إحلال شبكات التوزيع القديمة، إنشاء محطة سديرة، إنشاء محطة تحويل المحاني وربطها بالشبكة، تعزيز ربط محطة تحويل القديرة والمحطات الطرفية، استبدال محولين بمحطة وادي ليه، توسعة محطتي تحويل (أضم - ثقيف) وربطهما بالشبكة)، و مشروعين لمطار الطائف الدولي شملت تصميم وتنفيذ الصالة الإضافية بالمطار والمشروع الوطني لأمن وحماية المطارات، ومشروعين لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (تعظيم الاستفادة من محطات المعالجة بالمحافظة، الخطة الاستراتيجية لمشاريع التطوير والفرص الاستثمارية 2024م-2025 ).
كما تضمنت المشاريع 13 مشروعا لوزارة النقل والخدمات اللوجستية منها (الأعمال المتبقية لتنفيذ الطريق الدائري بالطائف المرحلة الثالثة بطول 5 كيلومتر، ازدواج طريق المحاني / عشيرة المرحلة الأولى - بطول 14 كم، الأعمال المتبقية لاستكمال الأعمال التكميلية لازدواج طريق الطائف / الباحة، الأعمال المتبقية لتوسعة طريق الطائف / السيل الكبير مع ربط السيل الكبير بطريق الطائف / الرياض السريع المرحلة الأولى 8 كم، الأعمال المتبقية لاستكمال المرحلة الأولى توسعة طريق الطائف السيل الكبير مع ربط السيل الكبير بطريق الرياض بطول 23 كم، استكمال ربط السيل الكبير بطريق الطائف / الرياض المرحلة الثالثة والرابعة، إضافة إلى الأعمال المتبقية لاستكمالات بعض الطرق، واستكمال إصلاح المسار الحالي لطريق الطائف / الباحة)
وشملت مشاريع محافظة الطائف 18 مشروعا للشؤون الصحية بمحافظة الطائف (تغيير واجهات مستشفى الأطفال، إنشاء مركز اضطراب النمو والسلوك، تطوير غرف العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، البوليفارد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، تطوير وتحسين بنك الدم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، مركز جراحات الأطفال بمجمع الملك فيصل الطبي، مركز الصحة الإلكترونية بمجمع الملك فيصل الطبي، تشغيل خدمات تخطيط المخ في أقسام الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي، تطوير وتحسين بيئة العمل بقسم الطوارئ بمجمع إرادة الصحة النفسية، تطوير وتحسين مركز اضطرابات النمو والسلوك بمستشفى الأطفال، تطوير وتحسين مركز صحي وسط الحوية، مركز القيادة والتحكم بإدارة الطوارئ والأزمات، سكن الموظفين بمجمع الملك فيصل، مركز المحاكاة بمجمع الملك فيصل الطبي، مركز القوقعة بمجمع الملك فيصل الطبي، الجناح النفسي بمجمع الملك فيصل الطبي، وضع حجر الأساس لمنطقة البوليفارد بمجمع الملك فيصل، مركز الشفة الأرنبية بمجمع الملك فيصل الطبي).
فيما بلغ عدد المشاريع التعليمية 6 مشاريع شملت إنشاء عدد من المدارس الثانوية والابتدائية والطفولة المبكرة، و8 مشاريع لجامعة الطائف تضمنت (إنشاء كلية الهندسة المرحلة الثانية، إنشاء كلية الحاسب الآلي المرحلة الثانية، إنشاء كلية الطب المرحلة الثانية، إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية المرحلة الأولى، إنشاء كلية العلوم المرحلة الأولى، استكمال إنشاء الموقع العام والبنية التحتية

وخلال الزيارة، دشن الأمير سعود بن مشعل 4 مشاريع تعليمية وعددا من المشاريع البلدية، كما وضع سموه حجر الأساس لـ 4 مشاريع بلدية وهي مشروع جسر باب الحزم وتوسعة جسر خالد بن الوليد، استكمال الدائري الأوسط من مقر الجامعة وحتى طريق وزارة النقل، استكمال الدائري الأوسط من الجامعة وحتى طريق الزوران، وأخيرا تأهيل شارع خالد بن الوليد.
عقب ذلك، استقبل نائب أمير المنطقة عددا من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم.

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