لمدة 6 أيام .. انطلاق فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2024 - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق غداً، الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 في نسخته الـ 19, وذلك برعاية أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات، وتستمر لمدة 6 أيام في متنزه المغواة.
وتشمل الفعاليات الحرف اليدوية التراثية، كصناعة المشغولات اليدوية بأنواعها مثل (الخوص، والسدو، وعمل القرب، والمنسوجات)، والأسر المنتجة التي تستعرض أنواع المأكولات المشهورة بالمنطقة كالجريشة، والهريسة، والمطازيز، والمرقوق، والكبيبا، إلى جانب وجود الجلسة التراثية، وركايب الإبل، و(فود ترك)، التي يعمل من خلالها شباب وفتيات المنطقة، ويقدمون وجبات سريعة ومتنوعة، إضافة إلى وجود ميدان الخيل الأصايل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.
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