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لمدة 6 أيام .. انطلاق فعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2024 - جريدة الوطن السعودية

2/4/2024 2:22:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق غداً، الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 في نسخته الـ 19, وذلك برعاية أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا لرالي حائل تويوتا الدولي، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات، وتستمر لمدة 6 أيام في متنزه المغواة.
وتشمل الفعاليات الحرف اليدوية التراثية، كصناعة المشغولات اليدوية بأنواعها مثل (الخوص، والسدو، وعمل القرب، والمنسوجات)، والأسر المنتجة التي تستعرض أنواع المأكولات المشهورة بالمنطقة كالجريشة، والهريسة، والمطازيز، والمرقوق، والكبيبا، إلى جانب وجود الجلسة التراثية، وركايب الإبل، و(فود ترك)، التي يعمل من خلالها شباب وفتيات المنطقة، ويقدمون وجبات سريعة ومتنوعة، إضافة إلى وجود ميدان الخيل الأصايل، وجناح تويوتا، ومنصة تصوير لمتسابقي الرالي، وخيمة الضيافة السعودية، والعرضة، والسامري، وفعاليات للأطفال، والرسم الحي.

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